Понедельник 27 марта в Новосибирске будет дождливым

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
«Во второй половине дня 27 марта в Новосибирске прогнозируется дождь. Температура воздуха составит +5…+7 градусов», - указано в прогнозе синоптиков.
При этом первая половина дня порадует жителей областного центра солнечной погодой, однако уже ближе к вечеру горожанам придется расчехлить зонты. В течение всего понедельника прогнозируется переменная облачность.
Одновременно с этим сервис «Яндекс Погода» обещает новосибирцам теплый день, столбики термометра покажут +1…+3 градуса. Ветер сменит направление на юго-западное, ожидаются порывы ветра до трех метров в секунду.
Напомним, что весеннее таяние снега уже привело к потопу в ЖК «Чистая Слобода». Горожанам с утра пришлось прыгать через лужи.