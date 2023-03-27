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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Понедельник 27 марта в Новосибирске будет дождливым

27 марта 2023, 05:23
Фото: 1MI
Начало недели для новосибирцев будет дождливым
В Новосибирск приходит весенняя погода. Новосибирцам стоит заранее готовить зонтики, поскольку начало недели ознаменуется первым весенним дождем. Об этом сообщили специалисты «Западно-Сибирского УГМС».
«Во второй половине дня 27 марта в Новосибирске прогнозируется дождь. Температура воздуха составит +5…+7 градусов», - указано в прогнозе синоптиков.

При этом первая половина дня порадует жителей областного центра солнечной погодой, однако уже ближе к вечеру горожанам придется расчехлить зонты. В течение всего понедельника прогнозируется переменная облачность.

Одновременно с этим сервис «Яндекс Погода» обещает новосибирцам теплый день, столбики термометра покажут +1…+3 градуса. Ветер сменит направление на юго-западное, ожидаются порывы ветра до трех метров в секунду.

Напомним, что весеннее таяние снега уже привело к потопу в ЖК «Чистая Слобода». Горожанам с утра пришлось прыгать через лужи.

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#Александр Ляхов#Новосибирск#Погода#Дождь#Синоптики#Дожди#Прогноз#Весна
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