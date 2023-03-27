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Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

«Присылал интимные фото»: мигрант предлагал секс 13-летней школьнице в Новосибирске

27 марта 2023, 07:36
Фото: 1MI
Мигранта арестовали за интимные переписки с девочкой в Новосибирске

В Новосибирске арестовали мигранта за интимную переписку с 13-летней девочкой

Иностранца, который развращал 13-летнюю девочку, арестовали в Новосибирске. Информация об этом появилась в картотеке Кировского районного суда 27 марта.

Суд принял решение заключить мужчину под стражу на время расследования. Основанием стал факт того, что он переписывался со школьницей, не достигшей 14 лет.

«По словам потерпевшей, с мужчиной они не были до этого знакомы. Номер нашел в соцсетях девочки и начал присылать ей сообщения и фото интимного характера, склонял к близости», - говорится в сообщении суда.

Мигрант не стал признаваться в содеянном. Он заверял, что возникло недопонимание из-за плохого знания русского языка.

У следствия появились подозрения, что он может сбежать из страны. Поэтому иностранного гражданина отправили в СИЗО до 22 мая.

#Суд#Секс#Дети#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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