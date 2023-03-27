«Присылал интимные фото»: мигрант предлагал секс 13-летней школьнице в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Суд принял решение заключить мужчину под стражу на время расследования. Основанием стал факт того, что он переписывался со школьницей, не достигшей 14 лет.
«По словам потерпевшей, с мужчиной они не были до этого знакомы. Номер нашел в соцсетях девочки и начал присылать ей сообщения и фото интимного характера, склонял к близости», - говорится в сообщении суда.
Мигрант не стал признаваться в содеянном. Он заверял, что возникло недопонимание из-за плохого знания русского языка.
У следствия появились подозрения, что он может сбежать из страны. Поэтому иностранного гражданина отправили в СИЗО до 22 мая.