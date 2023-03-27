«Русагротранс» планирует 15%-е снижение тарифов на маршрутную перевозку зерна

В компании отметили, что маршрутизация пока является единственно возможным способом соблюдения сроков доставки груза. При этом компания, как и раньше, во время подготовки к текущему зерновому сезону предложила клиентам заключить сервисные соглашения, предусматривающие гарантированные объемы перевозок и их фиксированную стоимость на сезон ниже уровня аналогичных перевозок на спотовом рынке.