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Published Сегодня, 14:26

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Updated Сегодня, 14:53

«Русагротранс» планирует 15%-е снижение тарифов на маршрутную перевозку зерна

27 марта 2023, 14:26
Фото: pxhere
«Русагротранс» (входит в «Деметра-Холдинг») намерен со второго квартала 2023 года снизить на 15% тариф на транспортировку зерна в порты Азово-Черноморского бассейна.

Представитель компании рассказал, что данное решение обусловлено необходимостью перевезти рекордный объем зерновых на экспорт. Таким образом, «Русагротранс» в целях оптимизации оборачиваемости подвижного состава снижает стоимость транспортировки при отгрузках повагонными, групповыми и маршрутными отправками, пишет 1prime.ru.

В компании отметили, что маршрутизация пока является единственно возможным способом соблюдения сроков доставки груза. При этом компания, как и раньше, во время подготовки к текущему зерновому сезону предложила клиентам заключить сервисные соглашения, предусматривающие гарантированные объемы перевозок и их фиксированную стоимость на сезон ниже уровня аналогичных перевозок на спотовом рынке.

Представитель «Русагротранса» также заявил, что их тарифная политика опирается на ценообразование АО «РЖД», а также исходит из инфляционных и операционных затрат. В частности, плата за инфраструктуру РЖД, которая составляет более 50% тарифа на грузоперевозку, выросла на 22%, а общая инфляция — на 11,9%.

«Расходы на ремонт и содержание за последний год увеличились почти в два раза, стоимость приобретения нового вагонного парка — на четверть», — заявил представитель компании.

Кроме того, в этом году серьезно осложнилась ситуация с оборачиваемостью вагонов по сети РЖД. Так, рост по ряду направлений превышает полтора раза, в том числе из-за увеличения простоев вагонов под погрузкой у клиентов.

В компании сообщили, что понимают важность обеспечения перевозок аграрных грузов в текущем сезоне, поэтому выразили готовность искать компромиссы в вопросах тарифообразования.

Между тем, Союз экспортеров зерна на фоне роста транспортных издержек и дефицита вагонов-хопперов для перевозки зерна готовит консолидированную заявку на покупку подвижного состава в 2023–2025 годах.

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