Стрелял в клиентов, ранил официантку: в Новосибирске задержали пьяного стрелка

Инцидент произошел в ночь на понедельник. Между посетителями кафе в Советском районе произошла ссора по незначительному поводу. По версии следствия, сильно подогретый горячительным мужчина вернулся с ружьем и начал стрелять в компанию. Подстрелить обидчиков ему не удалось, поскольку те скрутили стрелка и как следует его избили. Тем не менее, под пули попала официантка, которую срочно доставили в больницу. Там же находится и подозреваемый.