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Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Стрелял в клиентов, ранил официантку: в Новосибирске задержали пьяного стрелка

27 марта 2023, 11:16
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Пьяный конфликт закончился стрельбой
В Новосибирске задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство. В ходе пьяного конфликта в кафе подстрелили официантку, а сам возможный стрелок оказался на больничной койке. Об этом сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
«Следственным отделом по Советскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в ночь на понедельник. Между посетителями кафе в Советском районе произошла ссора по незначительному поводу. По версии следствия, сильно подогретый горячительным мужчина вернулся с ружьем и начал стрелять в компанию. Подстрелить обидчиков ему не удалось, поскольку те скрутили стрелка и как следует его избили. Тем не менее, под пули попала официантка, которую срочно доставили в больницу. Там же находится и подозреваемый.

По данному происшествию проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что в Новосибирске вынесли приговор пьяному рецидивисту, порезавшему шиномонтажника. Мужчина получил десять лет лишения свободы.

Злостный рецидивист из Новосибирска получил срок за 12 ножевых ранений шиномонтажнику
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#Александр Ляхов#Новосибирск#Криминал#Стрельба#Стрелок#Покушение на убийство#Следственный комитет#Кафе#Общепит
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