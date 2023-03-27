Стрелял в клиентов, ранил официантку: в Новосибирске задержали пьяного стрелка

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
«Следственным отделом по Советскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в ночь на понедельник. Между посетителями кафе в Советском районе произошла ссора по незначительному поводу. По версии следствия, сильно подогретый горячительным мужчина вернулся с ружьем и начал стрелять в компанию. Подстрелить обидчиков ему не удалось, поскольку те скрутили стрелка и как следует его избили. Тем не менее, под пули попала официантка, которую срочно доставили в больницу. Там же находится и подозреваемый.
По данному происшествию проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, что в Новосибирске вынесли приговор пьяному рецидивисту, порезавшему шиномонтажника. Мужчина получил десять лет лишения свободы.