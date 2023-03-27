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Published Сегодня, 05:20

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Updated Сегодня, 05:22

В Новосибирске начали продавать вербы из Алтая за 250 рублей

27 марта 2023, 05:20
Торговля веточками вербы стартовала в Новосибирске 27 марта. Православные готовятся встречать Вербное воскресенье, которое отмечается в 2023 году 9 апреля.

Как рассказали Atas.info уличные торговцы, работающие в центре левобережья города, в ассортименте сейчас есть вербы, собранные на Алтае. Там ивы уже распустили почки.

«Продаем ветку вербы за 50 рублей. Связки идут до 250 рублей. Пока покупателей немного так, как до праздника еще две недели. В начале апреля ждем ажиотаж», - пояснили продавцы.

Отметим, Вербное воскресенье отметят 9 апреля, а через неделю начнется праздник Пасхи. Верующие закупаются веточками вербы и освещают их в церкви.

В середине весны верба распускается на ивах, стоящих на берегах рек в Новосибирске. Некоторые люди собирают их сами, а не покупают.

 

#Алина Шефер#Праздник#Верба#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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