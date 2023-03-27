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Published Сегодня, 01:51

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Updated Сегодня, 01:54

В Новосибирске отец погибшего подростка в детдоме узнал правду только после похорон

27 марта 2023, 01:51
Фото: 1MI
Мальчик хотел сбежать из детского дома по неизвестным причинам
При попытке побега 15-летний подросток погиб в детском доме в Новосибирске. Настоящую правду отец ребенка узнал только после похорон.

По словам мужчины, ему якобы написала сотрудница учреждения и рассказала, что его сын погиб в результате несчастного случая. Произошло это во время игры - мальчик упал со спортивного снаряда, а в больнице ему не смоли помочь. Однако после похорон отец узнал другую версию гибели подростка. Выяснилось, что мальчика нашли под окнами без сознания.

В Новосибирске погиб 15-летний подросток при побеге из детского дома
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Напомним, что из детдома пытались сбежать двое подростков. Они выпрыгнули с 3-го этажа. Один мальчик отделался переломом, а другой потерял сознание, а позже скончался. Скорую в учреждении не вызывали до последнего, боясь за репутацию.

Также отец считает, что руководство детдома специально не отпустило детей на похороны, чтобы те не рассказали правды. Как удалось выяснить «КП-Новосибирск», мужчина сам отдал сына в интернат в 2021 году. По его словам, мать ребенка пила, а сам он не справлялся с родительскими обязанностями, однако всегда навещал сына и привозил продукты.

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