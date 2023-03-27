Также отец считает, что руководство детдома специально не отпустило детей на похороны, чтобы те не рассказали правды. Как удалось выяснить «КП-Новосибирск», мужчина сам отдал сына в интернат в 2021 году. По его словам, мать ребенка пила, а сам он не справлялся с родительскими обязанностями, однако всегда навещал сына и привозил продукты.