Posted Сегодня, 01:51
Published Сегодня, 01:51
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По словам мужчины, ему якобы написала сотрудница учреждения и рассказала, что его сын погиб в результате несчастного случая. Произошло это во время игры - мальчик упал со спортивного снаряда, а в больнице ему не смоли помочь. Однако после похорон отец узнал другую версию гибели подростка. Выяснилось, что мальчика нашли под окнами без сознания.
Напомним, что из детдома пытались сбежать двое подростков. Они выпрыгнули с 3-го этажа. Один мальчик отделался переломом, а другой потерял сознание, а позже скончался. Скорую в учреждении не вызывали до последнего, боясь за репутацию.
Также отец считает, что руководство детдома специально не отпустило детей на похороны, чтобы те не рассказали правды. Как удалось выяснить «КП-Новосибирск», мужчина сам отдал сына в интернат в 2021 году. По его словам, мать ребенка пила, а сам он не справлялся с родительскими обязанностями, однако всегда навещал сына и привозил продукты.