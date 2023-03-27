Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Активисты из Плотниковского сельсовета, выступающие против размещения мусорного полигона на расстоянии немногим более километра от села Плотниково, получили официальный ответ на свои вопросы и предложения, подписанный вице-губернатором Сергеем Сёмкой. В нем сказано, что выбранный ранее участок для строительства полигона соответствует всем критериям, предъявляемым к такого рода объектам. Альтернативные же участки, предложенные ранее, "отклонены в связи со значительным увеличением плеча транспортировки твердых коммунальных отходов", что, по мнению чиновника, серьезно отразится на увеличении тарифа для населения.
"Делают вид, что рассматривают участки. И под любым предлогом их отфутболивают. Увеличение плеча подвоза приведет к увеличению тарифа на 5,6 %, ну это просто смешно", - прокомментировал позицию регионального правительства представитель Совета ветеранов Плотниковского сельсовета Александр Старостин.
Активист сообщил, что в воскресенье, 2 апреля, жители Плотниково поддержат представителей Верх-Тулы, где так же планируется появление мусорного полигона, в ходе акции протеста против планов строительства полигонов в непосредственной близости от населенных пунктов. Митинг пройдет на площадке у театра "Глобус" с 11 до 13 часов. Соответствующее уведомление от имени председателя экологического общественного движения "Будущее в наших руках" Виталия Гуненко в мэрию уже подано.
Проект концессионного соглашения предусматривает, что так называемый Правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Он займет площадь более 270 гектаров. Еще один полигон, Левобережный, собираются построить около поселка Верх-Тула.
Жители этих населенных пунктов требуют переноса планируемых полигонов в другие места, на большее расстояние от жилья. Ранее прошли несколько акций протеста. Кроме того, активисты намерены отстаивать свою позицию в судебном порядке.