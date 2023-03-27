Активисты из Плотниковского сельсовета, выступающие против размещения мусорного полигона на расстоянии немногим более километра от села Плотниково, получили официальный ответ на свои вопросы и предложения, подписанный вице-губернатором Сергеем Сёмкой. В нем сказано, что выбранный ранее участок для строительства полигона соответствует всем критериям, предъявляемым к такого рода объектам. Альтернативные же участки, предложенные ранее, "отклонены в связи со значительным увеличением плеча транспортировки твердых коммунальных отходов", что, по мнению чиновника, серьезно отразится на увеличении тарифа для населения.