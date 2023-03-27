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В Новосибирске отклонили альтернативные участки под полигоны ТБО: готовится митинг

27 марта 2023, 09:06
Фото: atas.info
Действия чиновников увеличивают протестную активность в Новосибирске
Правительство Новосибирской области официально ответило активистам, которые предлагали альтернативные участки для размещения новых мусорных полигонов. Чиновники не хотят менять свои первоначальные планы

Активисты из Плотниковского сельсовета, выступающие против размещения мусорного полигона на расстоянии немногим более километра от села Плотниково, получили официальный ответ на свои вопросы и предложения, подписанный вице-губернатором Сергеем Сёмкой. В нем сказано, что выбранный ранее участок для строительства полигона соответствует всем критериям, предъявляемым к такого рода объектам. Альтернативные же участки, предложенные ранее, "отклонены в связи со значительным увеличением плеча транспортировки твердых коммунальных отходов", что, по мнению чиновника, серьезно отразится на увеличении тарифа для населения.

"Делают вид, что рассматривают участки. И под любым предлогом их отфутболивают. Увеличение плеча подвоза приведет к увеличению тарифа на 5,6 %, ну это просто смешно", - прокомментировал позицию регионального правительства представитель Совета ветеранов Плотниковского сельсовета Александр Старостин.

Активист сообщил, что в воскресенье, 2 апреля, жители Плотниково поддержат представителей Верх-Тулы, где так же планируется появление мусорного полигона, в ходе акции протеста против планов строительства полигонов в непосредственной близости от населенных пунктов. Митинг пройдет на площадке у театра "Глобус" с 11 до 13 часов. Соответствующее уведомление от имени председателя экологического общественного движения "Будущее в наших руках" Виталия Гуненко в мэрию уже подано.

Проект концессионного соглашения предусматривает, что так называемый Правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Он займет площадь более 270 гектаров. Еще один полигон, Левобережный, собираются построить около поселка Верх-Тула.

Жители этих населенных пунктов требуют переноса планируемых полигонов в другие места, на большее расстояние от жилья. Ранее прошли несколько акций протеста. Кроме того, активисты намерены отстаивать свою позицию в судебном порядке.

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#Протест#Мусор#Полигоны#Экология#Мусорная концессия 2022#Новосибирская область
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