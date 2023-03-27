В Новосибирске пропал 35-летний мужчина в камуфляжных штанах

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
«Мужчина перестал выходить на связь с родными 14 марта. Последний раз его видели в Первомайском районе, где он сейчас неизвестно. Раньше так не пропадал», - рассказали волонтеры.
Сибиряка разыскивают по следующим приметам: рост 183 см, худой, волосы светлые, а глаза голубые. Особых примет нет.
Может быть одет в темно-синюю ветровку, камуфляжные штаны и синюю кепку. Всех, кто его видел, просят позвонить в «ЛизаАлерт».