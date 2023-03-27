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Published Сегодня, 06:40

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Updated Сегодня, 06:42

В Новосибирске пропал 35-летний мужчина в камуфляжных штанах

27 марта 2023, 06:40
Фото: ЛизаАлерт/ВК
В Новосибирске ищут 35-летнего Сергея Рубиса
Две недели в Новосибирске ищут 35-летнего Сергея Рубиса. Ориентировку на пропавшего прислали волонтеры регионального отряда «ЛизаАлерт».
«Мужчина перестал выходить на связь с родными 14 марта. Последний раз его видели в Первомайском районе, где он сейчас неизвестно. Раньше так не пропадал», - рассказали волонтеры.

Сибиряка разыскивают по следующим приметам: рост 183 см, худой, волосы светлые, а глаза голубые. Особых примет нет.

Может быть одет в темно-синюю ветровку, камуфляжные штаны и синюю кепку. Всех, кто его видел, просят позвонить в «ЛизаАлерт».

#Алина Шефер#Пропал#Лиза Алерт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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