В Новосибирске ребенок добирался по лужам до детсада на ватрушке

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Автор поста отметил, что на территории микрорайона «ДНТ Чкаловские просторы» дети плывут по лужам до детского сада на ватрушках. К публикации родители ребенка прикрепили видео этого инцидента. Для движения по воде мальчик использует пластиковую лопатку.
Однако в комментариях юмор родителей не оценили. Многие новосибирцы написали, что взрослые сошли с ума, так как мальчик может упасть прямо на какой-нибудь штырь, а другие посмеялись с находчивости родителей, написав:
«Всё правильно. Родился в Новосибирске, значит надо учиться с детства преодолевать водные препятствия»;
«Парень готов к соревнованиям по гребле на байдарках!».
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