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Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

В Новосибирске ребенок добирался по лужам до детсада на ватрушке

27 марта 2023, 06:28
Фото: ВК/АСТ-54
Мальчик плыл на ватрушке по лужам
В пригороде Новосибирска ребенок плыл по луже на ватрушке, родители опубликовали кадры в ВК-группе «АСТ-54».

Автор поста отметил, что на территории микрорайона «ДНТ Чкаловские просторы» дети плывут по лужам до детского сада на ватрушках. К публикации родители ребенка прикрепили видео этого инцидента. Для движения по воде мальчик использует пластиковую лопатку.

Однако в комментариях юмор родителей не оценили. Многие новосибирцы написали, что взрослые сошли с ума, так как мальчик может упасть прямо на какой-нибудь штырь, а другие посмеялись с находчивости родителей, написав:

«Всё правильно. Родился в Новосибирске, значит надо учиться с детства преодолевать водные препятствия»;
«Парень готов к соревнованиям по гребле на байдарках!».

Также читайте о том, как двор на Чистой слободе затопило талой водой. Новосибирцы перепрыгивают лужи с трудом. 

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#Эмилия Губарева#Дети#Погода#Общество#Город#Новосибирск
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