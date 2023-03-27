В Сочи заметили несколько элитных автомобилей «Майбах» с новосибирскими номерами

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Несколько элитных автомобилей «Майбах» заметили и вычислили с помощью базы Российского союза автостраховщиков. Отметим, что Maybach — это немецкая автомобилестроительная компания, известная производством эксклюзивных и дорогих автомобилей высшего класса.
На машинах были следующие номера с 54 регионом: О767ОО, Е777ХМ, А222СХ, Н622НН. Как выяснил НГС, два автомобиля зарегистрированы на 60-летнего Вячеслава Александровича В., один – на 35-летнего Артема Вячеславовича В. и еще один – на компанию «Техснаб».
Генеральным директором этой компании является Величко Артем Вячеславович, а ее учредитель - Величко Вячеслав Александрович. Получается, что имена, отчества и первая буква фамилии совпадает с теми данными, полученными в базе РСА. Также читайте, на чем ездят жены депутатов в Новосибирске.