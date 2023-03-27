В Сочи заметили несколько элитных автомобилей «Майбах» с новосибирскими номерами

На машинах были следующие номера с 54 регионом: О767ОО, Е777ХМ, А222СХ, Н622НН. Как выяснил НГС, два автомобиля зарегистрированы на 60-летнего Вячеслава Александровича В., один – на 35-летнего Артема Вячеславовича В. и еще один – на компанию «Техснаб».