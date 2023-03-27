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В Сочи заметили несколько элитных автомобилей «Майбах» с новосибирскими номерами

27 марта 2023, 01:33
Фото: 1MI
У машин был 54 регион - это Новосибирская область
В центре Сочи разъезжали элитные автомобили Maybach с новосибирскими номерами. Удалось вычислить их владельцев.

Несколько элитных автомобилей «Майбах» заметили и вычислили с помощью базы Российского союза автостраховщиков. Отметим, что Maybach — это немецкая автомобилестроительная компания, известная производством эксклюзивных и дорогих автомобилей высшего класса.

На машинах были следующие номера с 54 регионом: О767ОО, Е777ХМ, А222СХ, Н622НН. Как выяснил НГС, два автомобиля зарегистрированы на 60-летнего Вячеслава Александровича В., один – на 35-летнего Артема Вячеславовича В. и еще один – на компанию «Техснаб».

Генеральным директором этой компании является Величко Артем Вячеславович, а ее учредитель - Величко Вячеслав Александрович. Получается, что имена, отчества и первая буква фамилии совпадает с теми данными, полученными в базе РСА. Также читайте, на чем ездят жены депутатов в Новосибирске. 

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#Эмилия Губарева#Автомобиль#Сочи#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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