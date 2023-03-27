Закупки малого объема у МСП в прошлом году превысили 375 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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«Интерес малого и особенно микробизнеса к закупкам малого объема обусловлен упрощенными требованиями к их участникам, и проходят они без лишней бюрократии», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По словам Исаевича, благодаря этому в роли поставщиков могут выступать даже предприниматели, недавно открывшие свое дело, и самозанятые, - пишет ИНТЕРФАКС. Для удобной работы в корпорации агрегируют закупки крупнейших и региональных заказчиков из 78 электронных площадок и корпоративных интернет-магазинов на цифровой платформе МСП.РФ. Путем использования платформы уже заключили более 2800 договоров на общую сумму почти 4,1 миллиарда рублей. Фактически в Корпорации МСП сформировали новый рынок сбыта для продуктов и услуг малого бизнеса, подчеркнул Александр Исаевич.
По статистике, наиболее часто сервисом пользуются предприниматели, работающие в сфере розничной и оптовой торговли (33,1%), строительства (10,5%), разработки компьютерного программного обеспечения (5,2%), а также ведущие деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования (3,5%).
В настоящее время компании с государственным участием имеют обязательство совершать у малого и среднего бизнеса не менее 25% закупок от общего объема. Это относится ко всем госкомпаниям, общее число которых составляет около 20 тысяч. За соблюдение установленной квоты отвечает Корпорация МСП вместе с регионами.
Напомним, сервис «Витрина закупок малого объема» начал работать в апреле 2022 года на цифровой платформе МСП.РФ, которая была создана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» под контролем первого вице-премьера Андрея Белоусова. Сервис был разработан в сотрудничестве с крупнейшими заказчиками и электронными торговыми площадками.