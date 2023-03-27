Закупки малого объема у МСП в прошлом году превысили 375 млрд рублей

«Интерес малого и особенно микробизнеса к закупкам малого объема обусловлен упрощенными требованиями к их участникам, и проходят они без лишней бюрократии», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По словам Исаевича, благодаря этому в роли поставщиков могут выступать даже предприниматели, недавно открывшие свое дело, и самозанятые, - пишет ИНТЕРФАКС. Для удобной работы в корпорации агрегируют закупки крупнейших и региональных заказчиков из 78 электронных площадок и корпоративных интернет-магазинов на цифровой платформе МСП.РФ. Путем использования платформы уже заключили более 2800 договоров на общую сумму почти 4,1 миллиарда рублей. Фактически в Корпорации МСП сформировали новый рынок сбыта для продуктов и услуг малого бизнеса, подчеркнул Александр Исаевич.