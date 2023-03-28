Государственные компании начинают проект по выращиванию поставщиков из сектора МСП

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
По данным Корпорации МСП (КМСП), согласно закону 223-ФЗ у этих подрядчиков будет закупаться не менее 25% годового стоимостного объема договоров.
Как сообщают vedomosti.ru, использование такого механизма стало возможным после того, как были приняты поправки в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в минувшем году. Теперь госкомпаниям можно реализовать индивидуальные программы развития поставщиков. Последние могут рассчитывать на получение от госкомпаний финансовой, правовой и методической поддержки. Помимо этого, предусмотрено заключение долгосрочных офсетных контрактов по закону 223-ФЗ, условия которых подсматривают, что поставщик может заниматься инвестированием собственных или заемных средств в развитие производства, а заказчик станет несколько лет закупать у него определенные объемы продукции или услуг.
Подрядчик — потенциальный участник программы должен состоять в реестре МСП, не должен быть банкротом, иметь недоимок по налогам и другим обязательным платежам, входить в список недобросовестных поставщиков, быть аффилированным с заказчиком. При этом компания должна заниматься производством инновационных товаров с локализацией на территории РФ. У госкомпании есть право настаивать на дополнительных требованиях. Например, чтобы у подрядчика работали специалисты, имеющие определенный уровень квалификации, и было необходимое оборудование.
По словам гендиректора КМСП Александра Исаевича, после того, как иностранные компании покинули Россию, малый бизнес получил возможность занять эту нишу, предлагая свою продукцию или модернизируя ее под конкретные запросы. По качеству и объемам субъекты МСП не всегда соответствовали требованиям, предъявляемым крупными заказчиками. За счет "выращивания" можно получить еще один эффективный инструмент импортозамещения.
К тому же, по мнению президента «Опоры России» Александра Калинина, после того, как покинули Россию иностранные поставщики, такие программы стали особенно актуальны, так как сейчас госкомпаниям нужны новые подрядчики.
В то же время компании МСП тоже получают свою выгоду от появления этого инструмента, поскольку решаются проблемы со сбытом, идет развитие производства и мощностей. До того, как был принят закон, у госкомпаний не было права предоставлять преференции поставщикам. А это, в свою очередь, было сдерживающим фактором для развития компаний-подрядчиков.