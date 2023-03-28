Государственные компании начинают проект по выращиванию поставщиков из сектора МСП

Как сообщают vedomosti.ru, использование такого механизма стало возможным после того, как были приняты поправки в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в минувшем году. Теперь госкомпаниям можно реализовать индивидуальные программы развития поставщиков. Последние могут рассчитывать на получение от госкомпаний финансовой, правовой и методической поддержки. Помимо этого, предусмотрено заключение долгосрочных офсетных контрактов по закону 223-ФЗ, условия которых подсматривают, что поставщик может заниматься инвестированием собственных или заемных средств в развитие производства, а заказчик станет несколько лет закупать у него определенные объемы продукции или услуг.