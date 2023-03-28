Две улицы залил кипяток – порыв трубы на Бориса Богаткова и Доваторов

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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«Повреждение было обнаружено во вторник в 12 часов дня. На магистральной теплосети диаметром 1000 миллиметров случился дефект», - сообщили в компании.
Сейчас на месте работают специалисты, повреждение устраняется. Отключения новосибирцев, проживающих на данной территории от горячей воды, удастся избежать, однако в зоне ТЭЦ-5 могут быть перебои с теплоснабжением.
В результате порыва трубы проезжую часть на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Новаторов залило кипятком. Из-за горячего пара видимость в данном районе значительно ухудшилась.
На инцидент уже отреагировали пользователи паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте». Многие новосибирцы оставили весьма ироничные комментарии. «Зато снег быстрее растает», - написал Максим Федотов. «И асфальт быстро положим, такова задумка», - поддержал его Евгений Михайлов.
Напомним, что недавно в Новосибирске водопроводную трубу забило талым снегом. Ответственных за происшествие пока не нашли.