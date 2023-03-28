Глава РЖД рассказал, что в компании не согласны с замечаниями Генпрокуратуры

По его словам, он активно контактирует с руководством и сотрудниками Генпрокуратуры, которая призвана надзирать за исполнением законодательства. В этой работе все делится на черное или белое. Но, по мнению Белозерова, многое также зависит от трактования. Поэтому подробно анализируются элементы нарушений и ведется активная дискуссия по ряду позиций, с которыми не согласна компания.