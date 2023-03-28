Глава РЖД рассказал, что в компании не согласны с замечаниями Генпрокуратуры

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Первый этап воплощения проекта по развитию БАМа - Транссиба не доведен до конца. Отставание наблюдается и на втором этапе. По информации представителя Генпрокуратуры РФ Екатерины Пересыпиной, в работе зафиксировано много нарушений. В свою очередь, глава РЖД изложил позицию компании в письме, пишут ria.ru.
По его словам, он активно контактирует с руководством и сотрудниками Генпрокуратуры, которая призвана надзирать за исполнением законодательства. В этой работе все делится на черное или белое. Но, по мнению Белозерова, многое также зависит от трактования. Поэтому подробно анализируются элементы нарушений и ведется активная дискуссия по ряду позиций, с которыми не согласна компания.
Как объяснил Белозеров, РЖД являются хозяйствующим субъектом, и он самостоятельно решает, какие действия эффективны или неэффективны. По этой причине глава компании направил встречное письмо в Федеральное казначейство, где изложил свою позицию со ссылками на законодательство. При этом он не утверждает, что компания на 100% права.
Прокуратура требует, чтобы объект был полностью завершен. Белозеров предложил рассмотреть проблему с разных сторон.