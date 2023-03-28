Главврач новосибирской больницы уволился с позором после жалобы прокурору

Во время прямого эфира с начальником отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции областной прокуратуры Павлом Илыком на радио «Комсомольская правда» в декабре прошлого года один из слушателей пожаловался на главного врача Чистоозерной центральной районной больницы. По его мнению, руководитель имеет личную заинтересованность в назначении на конкретные должности, что может привести к конфликту интересов.