Главврач новосибирской больницы уволился с позором после жалобы прокурору

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
«По обращению радиослушателя в прямом эфире прокуратура провела проверку, по результатам которой уволен главный врач больницы», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Во время прямого эфира с начальником отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции областной прокуратуры Павлом Илыком на радио «Комсомольская правда» в декабре прошлого года один из слушателей пожаловался на главного врача Чистоозерной центральной районной больницы. По его мнению, руководитель имеет личную заинтересованность в назначении на конкретные должности, что может привести к конфликту интересов.
Жалоба была принята в работу. В ходе нее выяснилось, что главврач действительно назначил на должность заведующего отделением свою супругу, не уведомив об этом региональный Минздрав. По мнению прокурорских работников, таким образом были нарушены нормы антикоррупционного законодательства. После принятых мер и внесения представления министру здравоохранения Новосибирской области руководитель Чистоозерской больницы уволился по собственному желанию.
Напомним, что Сибирская транспортная прокуратура вмешалась в инцидент с невыплатой стипендий студентам. Долг перед учащимися составил около шести миллионов рублей.