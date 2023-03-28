Кому необходима сертификация джинсов?

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Чтобы защитить покупателей от продукции низкого качества, компании оформляют декларации и сертификаты на джинсы в рамках техрегламентов ЕАЭС.
Одежда с учетом возрастной принадлежности потребителя попадает под действие одного из технических регламентов (ТР ТС):
Согласно второму техрегламенту, джинсы, отшитые для потребителей старше 18 лет, подлежат обязательному декларированию. Процедура носит уведомительный характер, поэтому заявитель самостоятельно организует экспертизу товара и вносит данные о нем в реестр портала Росаккредитации через личный кабинет. Либо привлекает к этому процессу экспертов специализированных центров.
Детские и подростковые джинсовые брюки подлежат сертификации по ТР ТС 007/2011. Данную процедуру уполномочены реализовывать только сертификационные органы, аккредитованные для проверки такой продукции.
Законное обращение продукции допускается после регистрации разрешительной документации и нанесения знака «ЕАС» на этикетку.
При оценке продукции по ТР ТС заявителями выступают исключительно юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством порядке.
Компании/ИП могут выполнять функции:
Роль заявителя влияет на комплектность доказательной базы и особенности проведения оценки безопасности продукции.
Если компания приобретает товар в ЕАЭС с целью последующей перепродажи, партия должна сопровождаться копиями сертификатов, деклараций по ТР ТС от поставщика.
Согласно ТР ТС 017/2011, принятие декларации осуществляется по определённым схемам. Выбор подходящего варианта проведения процедуры зависит от разновидности объекта и:
Для компаний безопаснее проводить исследования образцов джинсов на базе аккредитованных лабораторий. Данная мера снижает риск выпуска на рынок товаров несоответствующего качества, подвергающих опасности благополучие потребителей.
Принимая декларацию, заявитель самостоятельно выбирает схему декларирования и выбирает соответствующее значение при заполнении электронной формы на сайте Росаккредитации. Серийный документ действует до 5 лет, а для партии имеет только ограничения по количеству единиц, но не по времени.
Процедура оформления сертификата отличается от декларирования тем, что регистрирующий орган наполовину принимает на себя ответственность за безопасность объекта оценки.
Техрегламентом 007/2011 предусмотрены такие схемы:
Эксперты аккредитованного органа проводят анализ состояния производства, если заявителем выступает изготовитель. Также они подбирают нужную схему, составляют программу лабораторных испытаний проб и оценивают состоятельность доказательной базы.
Сертификаты ЕАЭС, оформленные на серийно выпускаемые джинсы, имеют ограниченный период действия — до 5 лет. Разрешительные документы, выданные по схеме 3С, бессрочные.
От ошибок при подтверждении соответствия не застрахованы как начинающие, так и опытные предприниматели. Особенно рискуют компании, которые не пользуются услугами специалистов.
Недостоверное декларирование наказуемо согласно КоАП РФ, а его предпосылками могут являться:
Мерой наказания за правонарушение могут быть штрафы до 1 млн. руб., конфискация одежды и приостановка деятельности.
Чтобы избежать негативных последствий, необязательно принимать на работу специалиста по сертификации. Специализированные консалтинговые организации оказывают услуги по сопровождению оценки соответствия на всех этапах: от ввоза образцов до отправки сертификата заявителю.
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