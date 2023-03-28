Кому необходима сертификация джинсов?

Принимая декларацию, заявитель самостоятельно выбирает схему декларирования и выбирает соответствующее значение при заполнении электронной формы на сайте Росаккредитации. Серийный документ действует до 5 лет, а для партии имеет только ограничения по количеству единиц, но не по времени.