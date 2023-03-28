Плоскостопие, пяточная шпора, обморожения в случае ношения кроссовок в холодное время года — это не самое худшее, что может случиться. Что будет, если носить кроссовки каждый день, рассказал заведующий отделением стопы и голеностопного сустава в Новосибирском НИИТО им. Я. Л. Цивьяна Игорь Пахомов.

Аллергия, плоскостопие, боли в мышцах и суставах

Что не так с кроссовками, почему они не подходят для повседневной носки?

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