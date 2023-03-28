Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Кроссовки чаще всего делают из синтетических материалов, которые препятствуют дыханию кожи стопы. Летом ноги в такой обуви потеют, создаются условия для развития бактерий, зимой — мерзнут, потому что синтетика плохо сохраняет тепло.
«Яркая окраска и компоненты клея в кроссовках — проблема для людей с чувствительной кожей. Мягкая пружинящая подошва хороша для бега, для длительной ходьбы, но их не стоит носить каждый день — это проблема для людей, склонных к плоскостопию, обостряется пяточная шпора, боли», — перечислил основные проблемы, с которыми могут столкнуться любители кроссовок, Игорь Пахомов, заведующий отделением стопы и голеностопного сустава в Новосибирском НИИ травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна, ортопед-травматолог, доктор медицинских наук высшей категории.
Зимние кроссовки предназначены для европейской зимы с температурой -5 -10°C максимум. Если носить такие кроссовки в Сибири зимой, это грозит обморожениями. Конечно, вряд ли человек доведет до обморожения, но даже ознобление ног приводит к такому заболеванию, как траншейная стопа. Симптомы этого заболевания — боли в мышцах и суставах, отеки ног.
«Это обувь строго функциональная, она была создана для спорта, в свое время это был переворот не только в спорте — но и в дизайне, в моде, во всех сферах жизни. Кроссовки оказались настолько удобными, что постепенно их стали производить все спортивные бренды, а за ними и остальные бренды обуви», — акцентировал внимание на проблеме Игорь Пахомов.
Чтобы понимать, насколько кроссовки отличаются от обычной обуви, достаточно одного факта. Спортсмен, выступавший в первых кроссовках в 1904 году установил на беговой дистанции рекорд, продержавшийся более 25 лет. Разработаны эти кроссовки были компанией Joseph W. & Sons, позднее переименованной в Reebok.
Кроссовки для каждого вида спорта имеют свои особенности. Например, беговые кроссовки сделаны с учетом того, что тело в время бега наклонено вперед, у баскетбольных кроссовок повышена амортизация подошвы и есть специальная защита голени, у волейбольных - подошва из каучука или углеродной резины, футбольные бутсы и горные трекинговые кроссовки тоже имеют свои отличия.
"В наше время есть кроссовки не только для всех видов спорта, но и для повседневной носки. Именно их чаще всего носят каждый день. Но я как врач рекомендую принимать такие решения обдуманно, - говорит Игорь Пахомов, - для повседневной носки необходимо, чтобы пятка была выше носка на 2-5 см, подошва была в меру гибкая, но не мягкая, как это у большинства кроссовок".
Ортопедические стельки, специальные супинаторы могут исправить ситуацию лишь частично. Если кроссовки выполнены из недышащих материалов и ноги в них потеют, стельки не решат эту проблему, и носить их целыми днями даже со стельками нельзя. Но супинатор решит проблему плоской подошвы, поможет сохранить свод стопы здоровым. При условии, что будет грамотно подобран врачом и будет использоваться в кроссовках из натуральных материалов, с уплотненным задником и в меру жесткой подошвой.
А пока поддельные кроссовки известных брендов - не такая уж редкость в Новосибирске, качественную обувь по адекватным ценам находить становится все сложнее. Не так давно в Новосибирске был задержан иностранец за торговлю поддельными кроссовками Nike.