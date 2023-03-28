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Published Сегодня, 07:53

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Updated Сегодня, 08:32

Кроссовки — убийцы ног: что будет, если носить их каждый день, рассказал врач-ортопед

28 марта 2023, 07:53
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Даже роскошные кроссовки Givenchy не подходят для повседневной носки.
Плоскостопие, пяточная шпора, обморожения в случае ношения кроссовок в холодное время года — это не самое худшее, что может случиться. Что будет, если носить кроссовки каждый день, рассказал заведующий отделением стопы и голеностопного сустава в Новосибирском НИИТО им. Я. Л. Цивьяна Игорь Пахомов.

Аллергия, плоскостопие, боли в мышцах и суставах

Кроссовки чаще всего делают из синтетических материалов, которые препятствуют дыханию кожи стопы. Летом ноги в такой обуви потеют, создаются условия для развития бактерий, зимой — мерзнут, потому что синтетика плохо сохраняет тепло.

«Яркая окраска и компоненты клея в кроссовках — проблема для людей с чувствительной кожей. Мягкая пружинящая подошва хороша для бега, для длительной ходьбы, но их не стоит носить каждый день — это проблема для людей, склонных к плоскостопию, обостряется пяточная шпора, боли», — перечислил основные проблемы, с которыми могут столкнуться любители кроссовок, Игорь Пахомов, заведующий отделением стопы и голеностопного сустава в Новосибирском НИИ травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна, ортопед-травматолог, доктор медицинских наук высшей категории.

Зимние кроссовки предназначены для европейской зимы с температурой -5 -10°C максимум. Если носить такие кроссовки в Сибири зимой, это грозит обморожениями. Конечно, вряд ли человек доведет до обморожения, но даже ознобление ног приводит к такому заболеванию, как траншейная стопа. Симптомы этого заболевания — боли в мышцах и суставах, отеки ног.

Кроссовки остаются повседневной обувью новосибирцев - их носят и в дождь, и в снег, и в грязь. При этом, нарушения постановки стопы в кроссовках видно даже неспециалисту - стопа часто оказывается завалена внутрь.
Фото: atas.info
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Что не так с кроссовками, почему они не подходят для повседневной носки?

«Это обувь строго функциональная, она была создана для спорта, в свое время это был переворот не только в спорте — но и в дизайне, в моде, во всех сферах жизни. Кроссовки оказались настолько удобными, что постепенно их стали производить все спортивные бренды, а за ними и остальные бренды обуви», — акцентировал внимание на проблеме Игорь Пахомов.

Чтобы понимать, насколько кроссовки отличаются от обычной обуви, достаточно одного факта. Спортсмен, выступавший в первых кроссовках в 1904 году установил на беговой дистанции рекорд, продержавшийся более 25 лет. Разработаны эти кроссовки были компанией Joseph W. & Sons, позднее переименованной в Reebok.

Любители кроссовок в Новосибирске не снимают их даже зимой.
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Для спорта и на каждый день

Кроссовки для каждого вида спорта имеют свои особенности. Например, беговые кроссовки сделаны с учетом того, что тело в время бега наклонено вперед, у баскетбольных кроссовок повышена амортизация подошвы и  есть специальная защита голени, у волейбольных - подошва из каучука или углеродной резины, футбольные бутсы и горные трекинговые кроссовки тоже имеют свои отличия.

"В наше время есть кроссовки не только для всех видов спорта, но и для повседневной носки. Именно их чаще всего носят каждый день. Но я как врач рекомендую принимать такие решения обдуманно, - говорит Игорь Пахомов, - для повседневной носки необходимо, чтобы пятка была выше носка на 2-5 см, подошва была в меру гибкая, но не мягкая, как это у большинства кроссовок".

Новосибирцы умудряются даже зимой ходить в летних кроссовках, хотя даже зимние варианты не всегда подходят для сибирской зимы.
Фото: atas.info
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Как можно решить проблему

Ортопедические стельки, специальные супинаторы могут исправить ситуацию лишь частично. Если кроссовки выполнены из недышащих материалов и ноги в них потеют, стельки не решат эту проблему, и носить их целыми днями даже со стельками нельзя. Но супинатор решит проблему плоской подошвы, поможет сохранить свод стопы здоровым. При условии, что будет грамотно подобран врачом и будет использоваться в кроссовках из натуральных материалов, с уплотненным задником и в меру жесткой подошвой.

А пока поддельные кроссовки известных брендов - не такая уж редкость в Новосибирске, качественную обувь по адекватным ценам находить становится все сложнее. Не так давно в Новосибирске был задержан иностранец за торговлю поддельными кроссовками Nike.

#Ольга Храмушкина#Здоровье#Врач#Кроссовки#Новосибирск#Медицина#Обувь#Заболевание#НИИТО
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