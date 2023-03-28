Названо число детей-преступников в Новосибирской области

В Новосибирской области 4122 подростка-хулигана стоят на учете в ПДН

Стало известно, сколько подростков в Новосибирской области стоят на учете в ПДН за криминальные и хулиганские проступки на 2023 год. Об этом рассказали в Минтруда региона.