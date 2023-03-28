atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:33

Published Сегодня, 03:33

Modified Сегодня, 04:03

Updated Сегодня, 04:03

Названо число детей-преступников в Новосибирской области

28 марта 2023, 03:33
Фото: 1MI
Сколько подростков на учете в ПДН в Новосибирске

В Новосибирской области 4122 подростка-хулигана стоят на учете в ПДН

Стало известно, сколько подростков в Новосибирской области стоят на учете в ПДН за криминальные и хулиганские проступки на 2023 год. Об этом рассказали в Минтруда региона.

Профилактическую работу специалисты проводят в основном с безнадзорными детьми, которые употребляют алкоголь и наркотики, воруют. Также на учете в ПДН подростки до 16 лет, совершившие разбойное нападение или более тяжкое преступление.

«В Новосибирске и районах области индивидуальная профилактическая работа проводилась на 1 января 2023 года в отношении 4 122 безнадзорных несовершеннолетних. Министерство труда и социального развития региона обеспечивает организационно-методическое сопровождение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», - ответили по запросу Atas.info в Минтруда Новосибирской области.

По данным ГИБДД региона, в 2022 году задерживали свыше 700 подростков. Они совершили около 800 преступлений.

Напомним, в марте в  Барабинском районе Новосибирской области поймали подростка, который мог зарезать 62-летнего таксиста. Мужчина скончался после 10 ударов ножом. 

Расплатился ножом: под Новосибирском поймали подростка, подозреваемого в убийстве
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Дети#Преступления#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
18+. «Сибирский Чикатило»: судят маньяка Бараусова, изнасиловавшего детей в Новосибирске
Сегодня, 03:23
Градоначальник: нейросеть создала образ мэра Новосибирска, избранного по новой схеме
Вчера, 06:32
Похолодание до -16 ℃ ожидается в Новосибирской области – прогноз погоды на неделю
Вчера, 04:21
Прекратить использование «Бионорда» приказано дорожникам Новосибирска
Сегодня, 02:00
В Новосибирском зоопарке вырастут цены на билеты с 1 апреля 2023
Сегодня, 04:10
«Висит на поводке и визжит»: жительница Новосибирска возмутилась садистским грумингом
Вчера, 10:54