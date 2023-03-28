Названо число детей-преступников в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
Профилактическую работу специалисты проводят в основном с безнадзорными детьми, которые употребляют алкоголь и наркотики, воруют. Также на учете в ПДН подростки до 16 лет, совершившие разбойное нападение или более тяжкое преступление.
«В Новосибирске и районах области индивидуальная профилактическая работа проводилась на 1 января 2023 года в отношении 4 122 безнадзорных несовершеннолетних. Министерство труда и социального развития региона обеспечивает организационно-методическое сопровождение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», - ответили по запросу Atas.info в Минтруда Новосибирской области.
По данным ГИБДД региона, в 2022 году задерживали свыше 700 подростков. Они совершили около 800 преступлений.
Напомним, в марте в Барабинском районе Новосибирской области поймали подростка, который мог зарезать 62-летнего таксиста. Мужчина скончался после 10 ударов ножом.