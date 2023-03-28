Новосибирец в поселке Октябрьский стрелял в людей: мужчина задержан

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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«По словам жителей поселка Октябрьский, мужчина открыл огонь из окна собственной квартиры Стрелка задержали», - указано в соответствующем посте.
Также сообщается, что территория оцеплена силовиками. На месте работают саперы. Подробности задержания пока не сообщаются.
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В полиции сообщили о задержании стрелка в состоянии сильного алкогольного опьянения.
«В полицию поступило сообщение о неадекватном поведении местного жителя с оружием в многоэтажном доме, расположенном в микрорайоне Светлом Мошковского района Новосибирской области», - рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Когда полицейские прибыли на место происшествия, подозреваемый, находившийся в квартире, открыл огонь. Сильно нетрезвого мужчину уговорили сдать оружие и отвезли в отделение. Пострадавших в результате происшествия нет. Пьяным стрелком оказался 61-летний, ранее не судимый местный житель.
Стоит напомнить, что это не единственный подобный инцидент в Новосибирской области. В одном из кафе в Советском районе Новосибирска произошла пьяная стрельба, в ходе которой ранили официантку. В больнице находится и возможный стрелок.