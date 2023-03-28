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Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Новосибирец в поселке Октябрьский стрелял в людей: мужчина задержан

28 марта 2023, 11:00
Причины стрельбы пока неизвестны
В Новосибирской области произошел инцидент со стрельбой. По мнению очевидцев, мужчина начал стрелять по людям. Причины пока неизвестны. Об этом сообщают в паблике «Mash Сибирь» социальной сети «ВКонтакте».
«По словам жителей поселка Октябрьский, мужчина открыл огонь из окна собственной квартиры Стрелка задержали», - указано в соответствующем посте.

Также сообщается, что территория оцеплена силовиками. На месте работают саперы. Подробности задержания пока не сообщаются. 

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В полиции сообщили о задержании стрелка в состоянии сильного алкогольного опьянения. 

«В полицию поступило сообщение о неадекватном поведении местного жителя с оружием в многоэтажном доме, расположенном в микрорайоне Светлом Мошковского района Новосибирской области», - рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, подозреваемый, находившийся в квартире, открыл огонь. Сильно нетрезвого мужчину уговорили сдать оружие и отвезли в отделение. Пострадавших в результате происшествия нет.  Пьяным стрелком оказался 61-летний, ранее не судимый местный житель.

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Стоит напомнить, что это не единственный подобный инцидент в Новосибирской области. В одном из кафе в Советском районе Новосибирска произошла пьяная стрельба, в ходе которой ранили официантку. В больнице находится и возможный стрелок.

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#Новосибирская область#Происшествия#Стрельба#Соцсети#Видео
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