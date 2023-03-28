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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Новосибирские туристы незаконно высадились на ланч на лед Байкала

28 марта 2023, 07:25
Фото: 1MI
Незаконно посадили самолет на озере Байкал туристы из Новосибирска
Частный самолет незаконно посадили на озере Байкал туристы из Новосибирска. Об этом рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Отмечается, что высадка в районе пролива Малое Море – это нарушение правил особо охраняемой природной зоны. Туристы объяснили свой поступок тем, что хотели отдохнуть и пообедать.

«Новосибирцев на льду акватории заметили инспекторы. Им объяснили, что транспорт в границах ООПТ садить запрещено. В отношении нарушителей составили протокол по статье 8.39 КоАП», - сказал начальник отдела охраны этой территории Евгений Рыжов.

После этого туристы покинули место.

#Алина Шефер#Самолет#Туристы#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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