Новосибирские туристы незаконно высадились на ланч на лед Байкала

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Отмечается, что высадка в районе пролива Малое Море – это нарушение правил особо охраняемой природной зоны. Туристы объяснили свой поступок тем, что хотели отдохнуть и пообедать.
«Новосибирцев на льду акватории заметили инспекторы. Им объяснили, что транспорт в границах ООПТ садить запрещено. В отношении нарушителей составили протокол по статье 8.39 КоАП», - сказал начальник отдела охраны этой территории Евгений Рыжов.
После этого туристы покинули место.