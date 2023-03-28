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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Новосибирский блогер написал, что самый длинный каток стал самым длинным бассейном

28 марта 2023, 07:26
Фото: Василий Баранов / Телеграм-канал baranovmovie
Самый длинный каток в Новосибирске длиной 1300 метров растаял и превратился в самую длинную лужу.
Каток растаял — и получился «бассейн»! Огромная лужа - вполне ожидаемое явление на Михайловской набережной в Новосибирске после того, как растаял самый длинный каток, засветившийся в Книге рекордов Гиннеса.

«Самый длинный бассейн открыли в Новосибирске на набережной», — написал в телеграм канале известный новосибирский блогер Василий Баранов. Комментаторы подхватили шутку, пишут про «Ниагарский водопад на Горском/Планировочной. Рядом с „Ярче“. Виды какие…»

Новосибирск попал в Книгу рекордов Гиннеса с самым длинным катком, открывшимся 24 декабря 2022 года на Михайловской набережной. Длина катка 1300 м. С одной стороны новосибирцы были рады открытию такой локации для активного отдыха, сюда приезжали семьями.

Но большие очереди за коньками, сложности с чисткой льда на таком большом пространстве создавали определенные неудобства. Сложности из-за катка возникли и 23 февраля во время салюта на Набережной, так как он занимает значительную часть набережной и людям негде было с комфортом разместиться.

Фото: Телеграм-канал baranovmovie
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Самый длинный каток работал до конца февраля и даже захватил несколько дней марта. Правда, потом, погода поставила крест на работе катка и горок - все растаяло и сразу замерзло. Для того, чтобы покататься на льду, в Новосибирске не нужно было ехать на каток, достаточно было выйти на улицу.

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Интересно, когда уберут все, что осталось от катка, и в каком состоянии будет под ним асфальт на Набережной.

#Каток#Улицы#Михайловская набережная#Погода#Город#Культура#Новосибирск#Новосибирская область
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