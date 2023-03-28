Самый длинный каток работал до конца февраля и даже захватил несколько дней марта. Правда, потом, погода поставила крест на работе катка и горок - все растаяло и сразу замерзло. Для того, чтобы покататься на льду, в Новосибирске не нужно было ехать на каток, достаточно было выйти на улицу.