Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
«Самый длинный бассейн открыли в Новосибирске на набережной», — написал в телеграм канале известный новосибирский блогер Василий Баранов. Комментаторы подхватили шутку, пишут про «Ниагарский водопад на Горском/Планировочной. Рядом с „Ярче“. Виды какие…»
Новосибирск попал в Книгу рекордов Гиннеса с самым длинным катком, открывшимся 24 декабря 2022 года на Михайловской набережной. Длина катка 1300 м. С одной стороны новосибирцы были рады открытию такой локации для активного отдыха, сюда приезжали семьями.
Но большие очереди за коньками, сложности с чисткой льда на таком большом пространстве создавали определенные неудобства. Сложности из-за катка возникли и 23 февраля во время салюта на Набережной, так как он занимает значительную часть набережной и людям негде было с комфортом разместиться.
Самый длинный каток работал до конца февраля и даже захватил несколько дней марта. Правда, потом, погода поставила крест на работе катка и горок - все растаяло и сразу замерзло. Для того, чтобы покататься на льду, в Новосибирске не нужно было ехать на каток, достаточно было выйти на улицу.
Интересно, когда уберут все, что осталось от катка, и в каком состоянии будет под ним асфальт на Набережной.