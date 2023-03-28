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Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Новосибирского сантехника ударило током: за гибель ответит энергетик

28 марта 2023, 06:04
Фото: 1MI
Сантехник погиб от удара током

Новосибирского энергетика осудят за гибель сантехника под током

В Новосибирске направлено в суд уголовное дело в отношении энергетика одного из местных учреждений. Мужчина обвиняется в нарушении техники безопасности, из-за которого погиб слесарь-сантехник. Об этом сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
«Заельцовским межрайонным следственным отделом города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении энергетика государственного автономного учреждения Новосибирской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека)», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в мае прошлого года. В водонагревателе образовалась течь и в учреждении вызвали слесаря-сантехника. Рядом с прибором находился неизолированный электрический кабель, что является нарушением техники безопасности. В результате мужчину ударило током и он скончался на месте от многочисленных повреждений.

В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в одном из новосибирских кафе произошел конфликт, закончившийся стрельбой. Подозреваемый находится в больнице.

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#Новосибирск#Происшествия#Следственный комитет#Гибель#Безопасность#Суд
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