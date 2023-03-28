Новосибирского сантехника ударило током: за гибель ответит энергетик

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 07:54
«Заельцовским межрайонным следственным отделом города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении энергетика государственного автономного учреждения Новосибирской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека)», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в мае прошлого года. В водонагревателе образовалась течь и в учреждении вызвали слесаря-сантехника. Рядом с прибором находился неизолированный электрический кабель, что является нарушением техники безопасности. В результате мужчину ударило током и он скончался на месте от многочисленных повреждений.
В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что в одном из новосибирских кафе произошел конфликт, закончившийся стрельбой. Подозреваемый находится в больнице.