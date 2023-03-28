Новосибирского сантехника ударило током: за гибель ответит энергетик

Инцидент произошел в мае прошлого года. В водонагревателе образовалась течь и в учреждении вызвали слесаря-сантехника. Рядом с прибором находился неизолированный электрический кабель, что является нарушением техники безопасности. В результате мужчину ударило током и он скончался на месте от многочисленных повреждений.