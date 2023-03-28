Новосибирцев напугало видео из Москвы о сборе тревожного чемоданчика при ЧС

Жители Новосибирска начали массовую рассылку видео о том, как собрать тревожный чемоданчик на случай ЧС. Этот ролик транслировался на днях на билбордах в Москве и вызвал панику у россиян.

«Я собираюсь с подругой в апреле поехать в Москву, а эти видео про тревожный чемоданчик и последние новости из Тулы нас напугали. Ролик пересылают через мессенджеры, говорят, что чемоданчик нужно собирать на случай ядерного взрыва или других ЧС. Сейчас такие вещи очень остро воспринимаются», - рассказала Atas.info получившая сообщение о чемоданчике жительница Новосибирска Татьяна. В ГУ МЧС Новосибирской области объяснили, что ролик с тревожным чемоданчиком в нашем регионе пока не транслировался. Подобные информационные видео могут появляться на специальных экранах мэрии ежегодно в рамках плановых мероприятий. «Сейчас люди уделают таким роликам особое внимание из-за последних событий, но для паники нет оснований. Тревожный чемоданчик, так называемый, это самые необходимые предметы первой необходимости на все случаи жизни при нештатной ситуации. При эвакуации, при природном пожаре, паводке, землетрясении. Это сумка, заполненная необходимыми вещами: одеждой, средствами гигиены и индивидуальной защиты, медикаментами и продуктами», - пояснил Atas.info специалист ГУ МЧС региона Артем Щербаков. Как стало известно «Интерфаксу», столичное управление МЧС инициировало плановое размещение видео-инструкций по сбору тревожных чемоданчиков. Их показывают на рекламных баннерах с 2016 года. Напомним, ранее у жителей Новосибирска вызвало панику фейковое сообщение о воздушной тревоге.