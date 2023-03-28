От новосибирских ученых потребовали персональные данные для эвакуации

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Как сообщает «АиФ-Новосибирск», сообщение об этом появилось в одном из телеграм-каналов Новосибирска. В соответствующем посте рассказывалось о необходимости сотрудников ИНГГ СО РАН предоставить данные о родственниках, проживающих на одной жилплощади. Также ученые должны были рассказать о школе, в которой обучаются их дети. Всем сотрудникам разослали сообщения на почту.
Позже стало известно о втором письме, в котором ученых упрекали в отсутствии предоставленных персональных данных в положенный срок и возможности написания докладных записок в их адрес. Требования объяснялись необходимостью обеспечения безопасности сотрудников.
Проведя расследование, журналисты выяснили, что письма рассылались по запросу мэрии Новосибирска. В департаменте по ЧС и взаимодействию с административными органами сообщили о проведении планового уточнения мероприятий по эвакуации населения. При этом требуются только данные о количестве лиц, подлежащих эвакуации, но не сведения личного характера. Возмущение ученых могло быть вызвано формулировкой запроса в свободной форме.
Напомним, что Академгородок может подвергнуться инвентаризации. Мысль об этом высказал премьер-министр Михаил Мишустин.