От новосибирских ученых потребовали персональные данные для эвакуации

Как сообщает «АиФ-Новосибирск», сообщение об этом появилось в одном из телеграм-каналов Новосибирска. В соответствующем посте рассказывалось о необходимости сотрудников ИНГГ СО РАН предоставить данные о родственниках, проживающих на одной жилплощади. Также ученые должны были рассказать о школе, в которой обучаются их дети. Всем сотрудникам разослали сообщения на почту.