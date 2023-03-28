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Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Под Новосибирском пропала по пути из магазина 66-летняя бабушка в шубе

28 марта 2023, 09:14
Фото: ЛизаАлерт/ВК
В Новосибирской области ищут 66-летнюю бабушку в шубе
Пожилую жительницу Краснообска Новосибирской области Надежду Боряк начали искать волонтеры. Пенсионерка без вести пропала утром 28 марта.
«В 11 часу утра сибирячка ушла в магазин за продуктами, все купила, пошла домой и пропала по пути. У нее проблемы со здоровьем и раньше уже терялась», - сообщили в пресс-службе отряда «ЛизаАлерт».

Пропавшей Надежде 66-лет. Она может быть дезориентирована, по словам волонтеров.

Женщину ищут по следующим приметам: рост 167 см, худая. Последний раз видели в коричневой шубе, черных штанах, серой шапке и сапогах.

#Пропала#Лизаалерт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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