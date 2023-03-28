Под Новосибирском пропала по пути из магазина 66-летняя бабушка в шубе

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
«В 11 часу утра сибирячка ушла в магазин за продуктами, все купила, пошла домой и пропала по пути. У нее проблемы со здоровьем и раньше уже терялась», - сообщили в пресс-службе отряда «ЛизаАлерт».
Пропавшей Надежде 66-лет. Она может быть дезориентирована, по словам волонтеров.
Женщину ищут по следующим приметам: рост 167 см, худая. Последний раз видели в коричневой шубе, черных штанах, серой шапке и сапогах.