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Прекратить использование «Бионорда» приказано дорожникам Новосибирска

28 марта 2023, 02:00
Фото: atas.info
Реагент создает лужи на дорогах даже в лютый мороз
Реагент «Бионорд» попросили больше не использовать на дорогах Новосибирска, о чем сообщил первый заместитель мэра Олег Клемешов во время аппаратного совещания 28 марта.

Только в исключительных случаях применять противогололедный реагент «Бионорд» попросил вице-мэр Олег Клемешов. По его словам, при плюсовых температурах и в ночное время уже нет такой необходимости создавать на дорогах лишнюю сырость.

«Хватит уже зимний период продолжать в полном объеме. Нужно и материалы поэкономить», — сказал первый заместитель мэра.

Напомним, что ранее в ноябре 2022 тротуары в городе покрылись лужами в мороз - 28 °C. И было это в центре Новосибирска - на улице Ленина. Асфальт обработали реагентами, только вот его последствия убирать, похоже, не собирались. 

Также ранее новосибирцы жаловались на грязные дороги после совместного использования реагента и отсева. Однако мэр Анатолий Локоть называл состояние дорог удовлетворительным

Лужами покрылись тротуары в центре Новосибирска в мороз - 28 °C
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#Эмилия Губарева#Бионорд#Гололед#Общество#Город#Новосибирск
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