Прекратить использование «Бионорда» приказано дорожникам Новосибирска

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Только в исключительных случаях применять противогололедный реагент «Бионорд» попросил вице-мэр Олег Клемешов. По его словам, при плюсовых температурах и в ночное время уже нет такой необходимости создавать на дорогах лишнюю сырость.
«Хватит уже зимний период продолжать в полном объеме. Нужно и материалы поэкономить», — сказал первый заместитель мэра.
Напомним, что ранее в ноябре 2022 тротуары в городе покрылись лужами в мороз - 28 °C. И было это в центре Новосибирска - на улице Ленина. Асфальт обработали реагентами, только вот его последствия убирать, похоже, не собирались.
Также ранее новосибирцы жаловались на грязные дороги после совместного использования реагента и отсева. Однако мэр Анатолий Локоть называл состояние дорог удовлетворительным.