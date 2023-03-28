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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Резкое похолодание до -18 ℃ ожидается в Новосибирской области в конце марта 2023

28 марта 2023, 09:28
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Мороз ударит по Новосибирску
Заморозки вернутся в Новосибирскую область в конце марта, о чем свидетельствуют данные синоптиков.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в регионе продолжают сохраняться температурные качели от минусовых до плюсовых показателей. Так, в ночь с 30 на 31 марта местами похолодает до -18 ℃.

Минусовая температура сохранится до конца марта. С 1 апреля столбики термометра начнут повышаться.

«Гисметео» прогнозирует к концу марта максимум -10 ℃ по ночам и +5…-7 ℃ по дням. При этом в области могут быть осадки в виде мокрого снега.

«Яндекс. Погода» свидетельствует о похолодании на выходных до -8 ℃ ночью и -5…-2 ℃ днем. Будет облачно, но без осадков. Ранее мы публиковали точный прогноз погоды на неделю. 

Похолодание до -16 ℃ ожидается в Новосибирской области – прогноз погоды на неделю
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Опубликован точный прогноз погоды в Новосибирске на апрель 2023
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#Погода#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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