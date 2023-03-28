Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в регионе продолжают сохраняться температурные качели от минусовых до плюсовых показателей. Так, в ночь с 30 на 31 марта местами похолодает до -18 ℃.
Минусовая температура сохранится до конца марта. С 1 апреля столбики термометра начнут повышаться.
«Гисметео» прогнозирует к концу марта максимум -10 ℃ по ночам и +5…-7 ℃ по дням. При этом в области могут быть осадки в виде мокрого снега.
«Яндекс. Погода» свидетельствует о похолодании на выходных до -8 ℃ ночью и -5…-2 ℃ днем. Будет облачно, но без осадков. Ранее мы публиковали точный прогноз погоды на неделю.