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Published Сегодня, 06:53

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Сапер из Новосибирской области Роман Судак погиб в ходе СВО

28 марта 2023, 06:53
Фото: профиль Евгения Антипова в социальной сети "ВКонтакте"
Военный из Новосибирской области Роман Судак погиб в СВО
Военный из Новосибирской области Роман Судак погиб в спецоперации. Он прослужил на территории Украины ровно год.

Роман родился и вырос в Коченевском районе региона. После окончания школы ушел в армию, там подписал контракт на военную службу в 2021 году. Получил специальность сапера.

Мужчина отправился в зону СВО в марте прошлого года. В марте 2023-го стало известно о гибели солдата.

Как сообщили в администрации района, Судак за время службы был награжден различными государственными медалями. Их теперь бережно хранят его жена и сын.

#Участник СВО#Погиб#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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