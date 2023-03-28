Сапер из Новосибирской области Роман Судак погиб в ходе СВО

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Роман родился и вырос в Коченевском районе региона. После окончания школы ушел в армию, там подписал контракт на военную службу в 2021 году. Получил специальность сапера.
Мужчина отправился в зону СВО в марте прошлого года. В марте 2023-го стало известно о гибели солдата.
Как сообщили в администрации района, Судак за время службы был награжден различными государственными медалями. Их теперь бережно хранят его жена и сын.