К расследованию привело убийство, совершенное в 1997 году. Бараусов отправился «на охоту» в лес в разгар грибного сезона. Ему попались две девочки 9 и 12 лет – в одну он выстрелил из ружья, другую ударил ножом в грудь. После изнасилования убийца прикрыл тела мхом. Однако в деле появились свидетели – другие грибники, которым Бараусов помог вытолкать машину. В этот же период злоумышленник нападает на еще одну женщину в парке, но та выживает.