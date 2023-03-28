Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
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Updated Сегодня, 03:56
Шокирующая история маньяка Андрея Бараусова, который начал убивать и насиловать еще в советское время, давно потрясла всю Россию. Мужчина работал водителем – у него была семья, сын и дочь, которую он изнасиловал в 8-летнем возрасте.
Первое преступление Бараусов совершил в 1983 году – в 23 года. Он решил познакомиться с девушкой, но получил отказ. В итоге молодой человек вонзил нож в грудь несчастной, хотел ее изнасиловать, но не получилось – маньяка спугнули.
В августе 1991 года водитель приметил двух девочек 4-х и 5-ти лет. Они гуляли около дороги. Мужчина посадил детей в машину, увез в лес, изнасиловал и убил. Убитые горем родители искали без вести пропавших 30 лет, пока убийца не дал показания.
В апреле 1992 года Бараусов подвез 25-летнюю Людмилу в Мирный – туда он должен был доставить груз. Водитель мило общался с девушкой и даже пытался напроситься к ней в гости, однако попутчица решила отвязаться от надоедливого кавалера. Почувствовав это, маньяк затащил ее под лестницу дома, изнасиловал и убил.
В 1994 году жертвой маньяка стала 5-летняя девочка. Он заманил ее в машину, ударил монтировкой по голове, увез в лес и изнасиловал. Девочка по имени Юлия числилась без вести пропавшей 27 лет.
К расследованию привело убийство, совершенное в 1997 году. Бараусов отправился «на охоту» в лес в разгар грибного сезона. Ему попались две девочки 9 и 12 лет – в одну он выстрелил из ружья, другую ударил ножом в грудь. После изнасилования убийца прикрыл тела мхом. Однако в деле появились свидетели – другие грибники, которым Бараусов помог вытолкать машину. В этот же период злоумышленник нападает на еще одну женщину в парке, но та выживает.
В конце 90-х началось следствие. Мужчину привлекли только за убийство двух детей. Его приговорили к 18 годам. Сидел он в алтайской колонии для особо опасных преступников.
Когда Бараусов вышел на свободу, то он отправился в Новосибирск. Здесь он напал на 6 детей, изнасиловав их. По данным следствия, все они живы. В 2021 году Новосибирский суд отправил маньяка в колонию. Он отбывает наказание в алтайской ИК-9. Иногда он вспоминает дополнительные эпизоды. 27 марта в Якутии прошло заседание по делу об убийстве и изнасиловании малолетней. Процесс прошел за закрытыми дверями.