Угомонили дубинкой: в Новосибирске алкоголик подрался с полицейскими

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
В нескольких ВК-группах, в частности «Типичный Ленинский | Новосибирск», появилась информация, что между сотрудником полиции и пьяным мужчиной произошла драка.
Сам инцидент якобы случился вечером 27 марта в одном из магазинов около Монумента Славы. Правоохранителей вызвали, чтобы утихомирить дебошира. Когда пьяного сибиряка пытались задержать, то он оказывал сопротивление, сильно оттолкнув полицейского.
Скрутить мужчину все же удалось. Тот нецензурно ругался и продолжал сопротивляться. Тогда стражи порядка применили дубинку, чтобы угомонить агрессора.
Однако официально инцидент в ГУ МВД по региону оперативно не прокомментировали. Ведомство устанавливает, было ли это происшествие на самом деле. Напомним, что ранее на омском вокзале новосибирец пытался напасть на полицейских. Все закончилось судом.