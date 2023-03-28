atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:53

Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 03:55

Updated Сегодня, 03:55

Угомонили дубинкой: в Новосибирске алкоголик подрался с полицейскими

28 марта 2023, 03:53
Фото: ВК/Типичный Ленинский | Новосибирск
Мужчина сопротивлялся и получил дубинкой

Пьяный новосибирец подрался с полицейскими у Монумента Славы

В Ленинском районе Новосибирска выпивший алкоголь мужчина подрался с полицейским, о чем сообщается в соцсетях.

В нескольких ВК-группах, в частности «Типичный Ленинский | Новосибирск», появилась информация, что между сотрудником полиции и пьяным мужчиной произошла драка.

Сам инцидент якобы случился вечером 27 марта в одном из магазинов около Монумента Славы. Правоохранителей вызвали, чтобы утихомирить дебошира. Когда пьяного сибиряка пытались задержать, то он оказывал сопротивление, сильно оттолкнув полицейского.

Скрутить мужчину все же удалось. Тот нецензурно ругался и продолжал сопротивляться. Тогда стражи порядка применили дубинку, чтобы угомонить агрессора.

Однако официально инцидент в ГУ МВД по региону оперативно не прокомментировали. Ведомство устанавливает, было ли это происшествие на самом деле. Напомним, что ранее на омском вокзале новосибирец пытался напасть на полицейских. Все закончилось судом. 

Новосибирец хотел ударить кулаком полицейского на вокзале Омска – его будут судить
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Полиция#Драка#Общество#Город#Происшествия#Криминал#Новосибирск
Подпишитесь
18+. «Сибирский Чикатило»: судят маньяка Бараусова, изнасиловавшего детей в Новосибирске
Сегодня, 03:23
Градоначальник: нейросеть создала образ мэра Новосибирска, избранного по новой схеме
Вчера, 06:32
Похолодание до -16 ℃ ожидается в Новосибирской области – прогноз погоды на неделю
Вчера, 04:21
Прекратить использование «Бионорда» приказано дорожникам Новосибирска
Сегодня, 02:00
В Новосибирском зоопарке вырастут цены на билеты с 1 апреля 2023
Сегодня, 04:10
«Висит на поводке и визжит»: жительница Новосибирска возмутилась садистским грумингом
Вчера, 10:54