В Новосибирске автовладельцы обвинили директора «Автопрофи» в мошенничестве

Ранее один из пострадавших Антон Новосельцев рассказала эту историю Atas.info. Он пояснил, что продал через «Автопрофи» свою иномарку Ауди Q5 больше, чем за миллион рублей, а деньги от сделки так и не увидел. Не видели уже почти месяц и самого директора автосалона.