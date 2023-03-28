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Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

В Новосибирске автовладельцы обвинили директора «Автопрофи» в мошенничестве

28 марта 2023, 05:38
Фото: 1MI
Новосибирцы пожаловались на директора автосалона, сбежавшего с их деньгами
Жители Новосибирска заявили на директора автосалона, который якобы сбежал с их вырученными за продажу машин деньгами. Пострадали более 10 клиентов.

Ранее один из пострадавших Антон Новосельцев рассказала эту историю Atas.info. Он пояснил, что продал через «Автопрофи» свою иномарку Ауди Q5 больше, чем за миллион рублей, а деньги от сделки так и не увидел. Не видели уже почти месяц и самого директора автосалона.

 

Жителя Новосибирска обманули при продаже AUDI Q5 в автосалоне
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В подобной ситуации оказались еще несколько клиентов автосалона из Новосибирска и Томска. Как узнал «Прецедент», компания действовала по следующей схеме: заключались договора купли-продажи с отсрочкой платежей. Владельцам машин выплачивали авансом 20% от сделки, остальную сумму отправляли через месяц.

Другой пострадавший новосибирец Андрей Ковальский рассказал нашим коллегам, что 7 марта заключил по этой схеме договор о продаже своего Ниссана. В компании с ним до сих пор не рассчитались полностью и он обратился в полицию. Тем временем, его автомобиль уже объехал несколько регионов Сибири и сменил хозяев.

Сегодня офис компании закрыт, а директора Евгения Ивакина и сотрудников нет на месте. Правоохранители начали разыскивать бизнесмена.

«Сотрудниками полиции выполняется ряд проверочных мероприятий, проводятся опросы граждан, осуществлен выезд по адресу размещения офиса организации, произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты необходимые документация и предметы. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к совершению противоправных действий», - ответили на запрос Atas.info в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Также в ведомстве добавили, что к ним с заявлением о мошенничестве обратились более 10 обманутых новосибирцев.

#Алина Шефер#Мошенничество#Автомобили#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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