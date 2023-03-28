В Новосибирске автовладельцы обвинили директора «Автопрофи» в мошенничестве

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Ранее один из пострадавших Антон Новосельцев рассказала эту историю Atas.info. Он пояснил, что продал через «Автопрофи» свою иномарку Ауди Q5 больше, чем за миллион рублей, а деньги от сделки так и не увидел. Не видели уже почти месяц и самого директора автосалона.
В подобной ситуации оказались еще несколько клиентов автосалона из Новосибирска и Томска. Как узнал «Прецедент», компания действовала по следующей схеме: заключались договора купли-продажи с отсрочкой платежей. Владельцам машин выплачивали авансом 20% от сделки, остальную сумму отправляли через месяц.
Другой пострадавший новосибирец Андрей Ковальский рассказал нашим коллегам, что 7 марта заключил по этой схеме договор о продаже своего Ниссана. В компании с ним до сих пор не рассчитались полностью и он обратился в полицию. Тем временем, его автомобиль уже объехал несколько регионов Сибири и сменил хозяев.
Сегодня офис компании закрыт, а директора Евгения Ивакина и сотрудников нет на месте. Правоохранители начали разыскивать бизнесмена.
«Сотрудниками полиции выполняется ряд проверочных мероприятий, проводятся опросы граждан, осуществлен выезд по адресу размещения офиса организации, произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты необходимые документация и предметы. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к совершению противоправных действий», - ответили на запрос Atas.info в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.
Также в ведомстве добавили, что к ним с заявлением о мошенничестве обратились более 10 обманутых новосибирцев.