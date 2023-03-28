В школах Новосибирской области введут военную подготовку с 1 сентября 2023

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Глава области уточнил, что эту программу буду проводить в рамках урока ОБЖ. Только пока учебные методички не разработаны.
«Мы уже приступили к внедрению этого блока. Военная подготовка начнется во многих школах Новосибирской области с 1 сентября 2023 года», - сказал Травников.
Также губернатор отметил, что в учебных учреждениях еще предстоит выделить кабинеты для этих занятий. Еще нужно подготовить преподавателей.
Напомним, на уроках НВП ученики изучают средства защиты, тактику ведения боя, основы строевой подготовки. Подобные занятия проводили почти во всех школах во времена СССР.