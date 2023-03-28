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Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

В школах Новосибирской области введут военную подготовку с 1 сентября 2023

28 марта 2023, 09:46
Фото: 1MI
Уроки НВП возобновят в школах Новосибирской области
Начальную военную подготовку возобновят в школах Новосибирской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников в ходе отчета в Заксобрании.

Глава области уточнил, что эту программу буду проводить в рамках урока ОБЖ. Только пока учебные методички не разработаны.

«Мы уже приступили к внедрению этого блока. Военная подготовка начнется во многих школах Новосибирской области с 1 сентября 2023 года», - сказал Травников.

Также губернатор отметил, что в учебных учреждениях еще предстоит выделить кабинеты для этих занятий. Еще нужно подготовить преподавателей.

Напомним, на уроках НВП ученики изучают средства защиты, тактику ведения боя, основы строевой подготовки. Подобные занятия проводили почти во всех школах во времена СССР. 

#Алина Шефер#Школы#Военные#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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