Какие улицы перекроют из-за ремонта теплосетей в Новосибирске летом 2023

Специалист добавил, что в этом отопительном сезоне выявили 2166 дефектов на теплосетях, что на 22% больше, чем было в прошлом году. Поэтому перед СГК стоит задача поменять оперативно теплосети, которые исчерпали свои ресурсы. Приступить они планируют в конце апреля 2023 года.