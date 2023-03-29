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Published Сегодня, 07:29

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Updated Сегодня, 07:31

Какие улицы перекроют из-за ремонта теплосетей в Новосибирске летом 2023

29 марта 2023, 07:29
Фото: atas.info
Названы улицы, которые перекроют в Новосибирске летом
Масштабных перекрытий и разрытий дорог из-за замены теплосетей не будет в Новосибирске летом 2023 года. Но совсем избежать этого не удастся, заявил директор местного филиала СГК Андрей Аплошкин.
«Самый большой участок в 1 км, который перекроем, это - Связистов и Широкая. Там две связанные теплосети под проезжей частью. В этом году будет там полностью все менять. Также подобные работы планируем на улице Автогенной, где диаметр трубы 1000 метров. Мы будем стараться, завершить все быстрее», - рассказал Аплошкин в ходе пресс-конференции в ТАСС 29 марта.

Кроме того, теплосети будут менять на перекрестке Коммунистической и Красного проспекта после Дня города. В рамках ремонта ограничат движение и сузят проезжую часть.

«Продолжим комплексно менять внутридомовые сети на улице Петухова. Под землю уберем трубопровод на территории школы на улице Северная в целях безопасности детей. Также работы пройдут на улицах Кошурникова, Бориса Богаткова, Троллейной», - сказал глава СГК.

Специалист добавил, что в этом отопительном сезоне выявили 2166 дефектов на теплосетях, что на 22% больше, чем было в прошлом году. Поэтому перед СГК стоит задача поменять оперативно теплосети, которые исчерпали свои ресурсы. Приступить они планируют в конце апреля 2023 года.

Напомним, ранее директор Новосибирского филиала СГК Андрей Аплошкин назвал сроки, когда обсудят дату завершения отопительного сезона-2023.

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#Алина Шефер#Перекрытие улиц#Ремонт теплосетей#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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