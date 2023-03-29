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«На этих выходных в городе еще будет холодная погода, поэтому нужно подождать еще две недели до наступления полноценной весны. В эти сроки этот вопрос, я думаю, будет решен. Ведь, как мы знаем, чтобы отключить отопление 5 дней подряд среднесуточная температура воздуха должна составлять не ниже +8 градусов», - ответил на вопрос Atas.info Аплошкин в ходе пресс-конференции в ТАСС 29 апреля.
Также директор СГК в Новосибирске пояснил, что решение по дате завершения отопительного сезона принимает постановлением только мэр города. Власти могут отключить тепло в домах, когда поймут, что на улице уже установилась теплая погода и похолоданий не предвидится.
«Нам, конечно, чем раньше отключат отопление, тем лучше. За лето нужно сделать большой объем работы на теплосетях, и тогда мы сможем многое успеть. Нам бы было хорошо, если бы завершили сезон до 1 мая», - заключил Андрей Аплошкин.
Напомним, ранее жители Новосибирска пожаловались на странные платежки за отопление. Им сделали перерасчет.