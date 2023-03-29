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Published Сегодня, 06:44

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Когда отключат тепло в домах Новосибирска в апреле 2023 года – рассказал директор СГК

29 марта 2023, 06:44
Фото: 1MI
Когда отключат отопление в дома Новосибирска

Директор СГК назвал сроки отключения тепла в домах Новосибирска в апреле 2023

Дату завершения отопительного сезона-2023 в Новосибирске обсудят в середине апреля. Об этом рассказал директор местного филиала СГК Андрей Аплошкин, назвав желаемые сроки старта гидравлических испытаний теплосетей.
«На этих выходных в городе еще будет холодная погода, поэтому нужно подождать еще две недели до наступления полноценной весны. В эти сроки этот вопрос, я думаю, будет решен. Ведь, как мы знаем, чтобы отключить отопление 5 дней подряд среднесуточная температура воздуха должна составлять не ниже +8 градусов», - ответил на вопрос Atas.info Аплошкин в ходе пресс-конференции в ТАСС 29 апреля.

Также директор СГК в Новосибирске пояснил, что решение по дате завершения отопительного сезона принимает постановлением только мэр города. Власти могут отключить тепло в домах, когда поймут, что на улице уже установилась теплая погода и похолоданий не предвидится.

«Нам, конечно, чем раньше отключат отопление, тем лучше. За лето нужно сделать большой объем работы на теплосетях, и тогда мы сможем многое успеть. Нам бы было хорошо, если бы завершили сезон до 1 мая», - заключил Андрей Аплошкин.

Напомним, ранее жители Новосибирска пожаловались на странные платежки за отопление. Им сделали перерасчет.

В Новосибирске сделают перерасчет платежей за отопление
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#Алина Шефер#Город#Отопление#Новосибирск#Новосибирская область
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