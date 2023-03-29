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Мэрию Новосибирска обязали установить окна в домах после взрыва газа

29 марта 2023, 01:33
Фото: atas.info
Жителям Линейной в Новосибирске установят новые окна
Жителям соседних домов на Линейной в Новосибирске после взрыва установят новые окна. Прокуратура обязала мэрию выделить на это деньги.

Без стекол на балконах и окнах живут несколько месяцев жильцы домов № 37, 39/1, 41 на улице Линейной. Их выбило «волной» при взрыве газа в доме №39.

Мэрия уже опубликовала на своем сайте постановление о замене окон в пострадавших зданиях. Жителям либо выплатят компенсацию, либо установят стеклопакеты.

К этой инициативе власти пришли не без помощи прокуратуры области. Все вопросы и проблемы жителей Линейной находятся у них на контроле.

Напомним, жилой дом пострадали от взрыва газа 9 февраля 2023 года. Погибли и пострадали люди в результате ЧП.

#Алина Шефер#Мэрия#Прокуратура#Взрыв#Взрыв дома на ул. Линейной#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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