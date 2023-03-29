Мэрию Новосибирска обязали установить окна в домах после взрыва газа

Posted Сегодня, 01:33
Published Сегодня, 01:33
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Updated Сегодня, 01:35
Без стекол на балконах и окнах живут несколько месяцев жильцы домов № 37, 39/1, 41 на улице Линейной. Их выбило «волной» при взрыве газа в доме №39.
Мэрия уже опубликовала на своем сайте постановление о замене окон в пострадавших зданиях. Жителям либо выплатят компенсацию, либо установят стеклопакеты.
К этой инициативе власти пришли не без помощи прокуратуры области. Все вопросы и проблемы жителей Линейной находятся у них на контроле.
Напомним, жилой дом пострадали от взрыва газа 9 февраля 2023 года. Погибли и пострадали люди в результате ЧП.