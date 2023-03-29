«Просто жесть какая-то!»: из-за серии ДТП в Новосибирске образовалась пробка

Стоит отметить, что еще утром произошло дорожно-транспортное происшествие на Бердском шоссе, где столкнулись сразу четыре автомобиля. Из-за серии дорожно-транспортных происшествий водители вынуждены стоять в пробках, а затор растянулся до Искитима. На данный момент ситуация не улучшилась.