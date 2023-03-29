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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

«Просто жесть какая-то!»: из-за серии ДТП в Новосибирске образовалась пробка

29 марта 2023, 12:02
Фото: atas.info
Водители вынуждены стоять в пробках
Новосибирские водители с утра вынуждены стоять в многочасовых пробках. Затор растянулся до Искитима.
«Дороги закрыты наглухо. Фура с седаном перекрыли проезд в районе поселка Геологов. Просто жесть какая-то!», - рассказал корреспонденту «Атас. Инфо» очевидец произошедшего.

Аварию подтверждают и другие водители. «Объезжайте через Кудряшовскую. Дорога заблокирована», - написал Валерий Шевченко в 2ГИС.  «Стоим в среднем ряду», - отметила Катюша К.

Также сообщается о проблеме с  с троллейбусным сообщением  в районе улицы Петухова. «Рогатый сдох», - заметил Костя Сыркин, «ДТП на трамвайных путях», - подтверждает Виталий Ческидов.

Стоит отметить, что еще утром произошло дорожно-транспортное происшествие на Бердском шоссе, где столкнулись сразу четыре автомобиля. Из-за серии дорожно-транспортных происшествий водители вынуждены стоять в пробках, а затор растянулся до Искитима. На данный момент ситуация не улучшилась.

Напомним, что летом ожидается перекрытие улиц в Новосибирске из-за ремонта теплосетей. Горожанам рассказали, на каких участках будут вестись работы.

Массовое ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске - что сейчас происходит, подробности
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#Новосибирск#Транспорт#ДТП#Пробки#Авария
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