«Просто жесть какая-то!»: из-за серии ДТП в Новосибирске образовалась пробка

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
«Дороги закрыты наглухо. Фура с седаном перекрыли проезд в районе поселка Геологов. Просто жесть какая-то!», - рассказал корреспонденту «Атас. Инфо» очевидец произошедшего.
Аварию подтверждают и другие водители. «Объезжайте через Кудряшовскую. Дорога заблокирована», - написал Валерий Шевченко в 2ГИС. «Стоим в среднем ряду», - отметила Катюша К.
Также сообщается о проблеме с с троллейбусным сообщением в районе улицы Петухова. «Рогатый сдох», - заметил Костя Сыркин, «ДТП на трамвайных путях», - подтверждает Виталий Ческидов.
Стоит отметить, что еще утром произошло дорожно-транспортное происшествие на Бердском шоссе, где столкнулись сразу четыре автомобиля. Из-за серии дорожно-транспортных происшествий водители вынуждены стоять в пробках, а затор растянулся до Искитима. На данный момент ситуация не улучшилась.
Напомним, что летом ожидается перекрытие улиц в Новосибирске из-за ремонта теплосетей. Горожанам рассказали, на каких участках будут вестись работы.