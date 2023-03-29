Тысячи новых рабочих мест создано в Новосибирской области за пять лет

За пять лет оказана финансовая поддержка 1 019 субъектам МСП на сумму 300 млн рублей, создано 5 470 новых рабочих мест по утвержденной Правительством региона госпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области», в рамках которой реализуются задачи национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». С 2021 года по новому направлению – грантам социальным предприятиям и молодым предпринимателем в возрасте до 25 лет – предоставлено 35,3 млн рублей 75 предприятиям.



«Важным событием по решению Правительства региона в 2020 году стало создание Центра «Мой бизнес» для предпринимателей Новосибирской области. Он объединяет на единой площадке основные функции по предоставлению услуг субъектам МСП – созданных и уже действующих в Новосибирской области организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в качестве единой «точки доступа» для предпринимателя. На площадке Центра «Мой бизнес» одновременно работают специалисты различной инфраструктуры поддержки: Гарантийный фонд, Фонд микрофинансирования, Центр поддержки предпринимательства, Центр инноваций социальной сферы, Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, Фонд развития промышленности, Региональный центр инжиниринга», – рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.



«В 2020 году я одна из первых в Новосибирской области стала социальным предпринимателем. В Центре инноваций социальной сферы, который работает на базе центра «Мой бизнес», мне сделали лендинг, сняли профессиональный рекламный ролик для моей новой модели трусиков-подгузников, напечатали абонементы и листовки для бассейна. Также я получила финансовую помощь в виде компенсации части затрат на получение второго патента, сертификацию продукции, регистрацию своего товарного знака «Капелька». После выставки мы пожинаем плоды в виде оптовых заказов от клиентов, с которыми мы там познакомились. Спасибо центру «Мой бизнес» за такую возможность!», – отметила социальный предприниматель Любовь Купченко.



Всего услугами Центра «Мой бизнес» в 2020-2022 годах воспользовались 24 856 субъектов МСП. При содействии Центра поддержки экспорта в 2020-2022 годах выведено на экспорт 236 малых и средних предприятий Новосибирской области, заключены экспортные контракты. Региональными Гарантийным фондом и Фондом микрофинансирования за последние 5 лет предоставлены поручительства 2 274 субъектам МСП на сумму 16,4 млрд рублей, Фондом микрофинансирования выданы микрозаймы 1 974 субъектам МСП на сумму 3,9 млрд рублей.