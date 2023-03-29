В новом сериале «Яндекс Такси» новосибирцы узнают, как формируются цены на такси

В Новосибирске уже давно ходят разговоры о том, как именно определяется стоимость проезда. Одни жители города утверждают, что цена зависит только от расстояния между пунктами отправления и назначения, другие считают, что влияние оказывает время суток и даже день недели. Однако не стоит забывать, что такси состоит из двух составляющих — водителя и пассажира. Нередко пассажиры не думают о заботах водителя, а тот не задумывается о своих клиентах. Водители часто не понимают масштаба влияния пассажиров на сервис. В связи с этим «Антология» является еще и разговором о том, как сервис балансирует в интересах всех. Речь идет о цене, безопасности и комфорте.