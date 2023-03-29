В новом сериале «Яндекс Такси» новосибирцы узнают, как формируются цены на такси

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
В Новосибирске уже давно ходят разговоры о том, как именно определяется стоимость проезда. Одни жители города утверждают, что цена зависит только от расстояния между пунктами отправления и назначения, другие считают, что влияние оказывает время суток и даже день недели. Однако не стоит забывать, что такси состоит из двух составляющих — водителя и пассажира. Нередко пассажиры не думают о заботах водителя, а тот не задумывается о своих клиентах. Водители часто не понимают масштаба влияния пассажиров на сервис. В связи с этим «Антология» является еще и разговором о том, как сервис балансирует в интересах всех. Речь идет о цене, безопасности и комфорте.
Первая серия рассказывает о цене поездки в Новосибирске и других городах присутствия сервиса. Зритель узнает, почему стоимость меняется и из чего она складывается. К примеру, перед поездкой пассажиры видят цену, но не всегда знают о ее слагаемых. Сериал покажет каждый этап, влияющий на чек, начиная от тарифов и повышенного спроса и заканчивая скидками, бонусами и технологиями назначения.
Каждому аспекту посвятили отдельную серию. Общим принципом является желание показать то, что скрыто от глаз, а также ответить на самые частые и острые вопросы к сервису.
Бонусом являются голоса звезд за кадром. Рассказчиками первых двух серий стали актрисы Ирина Горбачева и Варвара Шмыкова. Они вместе с командой «Яндекс Такси» говорят со зрителями на непростые темы. Легкий язык, примеры из жизни и простая подача материала делают повествование доступным и понятным.