В Новосибирске банкротят сеть кофеен Coffee Collective из-за долга в 16 млн

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Из документов следует, что иск направила ООО «Энергетическая компания Сибмайнинг». Им кофейни задолжали 16 миллионов 400 тысяч рублей.
По данным «Контур Фокус», истец сам банкрот с 2021 года. Его заявление суд еще не принял в производство.
А компания «Кофе коллектив», как известно, принадлежит экс- топ-менеджеру Traveler's Coffee Алексею Нагибину. В Новосибирске работают четыре заведения.
Первую кофейню открыли в центре мегаполиса на Красном проспекте в 2016 году. Вторая появилась через 2 года на Ленина, остальные можно найти на Морском проспекте и Октябрьской магистрали.
Напомним, в ТРЦ «Мега» в Новосибирске открыли инклюзивную кофейню. Баристы там люди с синдромом Дауна и аутисты.