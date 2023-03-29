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В Новосибирске банкротят сеть кофеен Coffee Collective из-за долга в 16 млн

29 марта 2023, 01:50
Фото: Coffee Collective/с сайта компании
Сеть кофеен Coffee Collective хотят обанкротить в Новосибирске
Иск о банкротстве сети кофеен Coffee Collective поступил 27 марта в Арбитражный суд Новосибирска. Причиной стали долги компании в размере более 16 млн рублей.

Из документов следует, что иск направила ООО «Энергетическая компания Сибмайнинг». Им кофейни задолжали 16 миллионов 400 тысяч рублей.

По данным «Контур Фокус», истец сам банкрот с 2021 года. Его заявление суд еще не принял в производство.

А компания «Кофе коллектив», как известно, принадлежит экс- топ-менеджеру Traveler's Coffee Алексею Нагибину. В Новосибирске работают четыре заведения.

Первую кофейню открыли в центре мегаполиса на Красном проспекте в 2016 году. Вторая появилась через 2 года на Ленина, остальные можно найти на Морском проспекте и Октябрьской магистрали.

Напомним, в ТРЦ «Мега» в Новосибирске открыли инклюзивную кофейню. Баристы там люди с синдромом Дауна и аутисты.

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#Алина Шефер#Банкротство#Кофейня#Арбитражный суд#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область
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