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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

В Новосибирске суд смягчил приговор экс-чиновникам мэрии за хищение квартир

29 марта 2023, 09:24
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Суд удовлетворил апелляционную жалобу сотрудников мэрии Новосибирска о смягчении наказания. Экс-начальника по жилищным вопросам Светлану Стынину и ее заместителя Андрея Гудченко обвинили в хищении квартир.

Напомним, в конце 2022 года чиновникам мэрии, а также их сообщнице – бизнесмену Елене Камерзановой – вынесли приговор. Последней дали 3 года условно, Стыненой и Гудченко - 3,5 года условно и штраф в полмиллиона рублей за 52 эпизода хищения

Как сообщили в Управлении Судебного департамента региона, фигуранты не согласились с решением суда и стали его обжаловать. Суд смягчился и 28 марта сократил штраф на 100 рублей каждому, а срок наказания до 3,3 лет.

За истечением срока давности некоторые обвинения сняли с предпринимательницы.

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#Суд#Приговор#Мэрия#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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