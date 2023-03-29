В Новосибирске суд смягчил приговор экс-чиновникам мэрии за хищение квартир

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Напомним, в конце 2022 года чиновникам мэрии, а также их сообщнице – бизнесмену Елене Камерзановой – вынесли приговор. Последней дали 3 года условно, Стыненой и Гудченко - 3,5 года условно и штраф в полмиллиона рублей за 52 эпизода хищения
Как сообщили в Управлении Судебного департамента региона, фигуранты не согласились с решением суда и стали его обжаловать. Суд смягчился и 28 марта сократил штраф на 100 рублей каждому, а срок наказания до 3,3 лет.
За истечением срока давности некоторые обвинения сняли с предпринимательницы.