В среду, 29 марта, в разгар рабочего дня сотни новосибирцев отправились гулять на Михайловскую набережную. Горожан, истосковавшихся по солнцу, можно понять - это первый теплый, даже жаркий, и по-настоящему весенний день после длинной зимы. Но на главном променаде люди вязнут в раскисшем снегу.