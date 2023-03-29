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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Жара в Новосибирске: что творится на Михайловской набережной - 10 фото

29 марта 2023, 10:53
Фото: Артем Шершнев / atas.info
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Самый теплый день марта в Новосибирске: смотрим на оттаявшую Михайловскую набережную

29 марта в Новосибирске столбик термометра поднялся выше 10 градусов тепла. Под яркими лучами весеннего солнца новосибирцы отправились гулять по набережной, где их пока особо не ждали

В среду, 29 марта, в разгар рабочего дня сотни новосибирцев отправились гулять на Михайловскую набережную. Горожан, истосковавшихся по солнцу, можно понять - это первый теплый, даже жаркий, и по-настоящему весенний день после длинной зимы. Но на главном променаде люди вязнут в раскисшем снегу.

Убирать то, что осталось после "самого длинного в России катка", который мэрия организовала здесь зимой, никто не торопится
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Некоторые участки променада полностью забиты спрессованым снегом. Как тут не вспомнить легендарное выражение бывшего мэра Новосибирска Владимира Городецкого "само растает". Так глава муниципалитета выразился, осматривая весенние городские дворы.

Опыт организации катка на набережной в мэрии был признан успешным
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Но снежная каша под ногами никому настроения не портит. Это же Сибирь и тут главное, что наступила весна. Пусть завтра и снова обещают похолодание.

На заднем плане виден одинокий рабочий, расковыривающий подтаявший сугроб
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Парочки уединяются на лавочках, используя сугробы, как подставку для ног. Удобно, и на солнце совсем не холодно.

В отличие от сугробов во дворах, здесь из-под снега практически не вытаивает мусор и последствия выгула собак
Фото: Артем Шершнев / atas.info

На берегу под парапетом уже появились первые рыбаки.

Вряд ли можно говорить о каком-то существенном улове, но посидеть на солнце с удочкой приятно
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Вся отмель у гранитной стены набережной усыпана людьми. Гуляющие делают селфи, дурачатся, осторожно трогают пока еще ледяную воду.

Скоро весенние воды наполнят Обь и вот так спуститься вниз можно будет только осенью
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Весенний воздух пахнет по-особому и ощутить этот запах можно только в первые дни ранней весны. Согласны?

А еще первые волны тепла говорят о том, что приближается сезон сбора березового сока
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Самое сухое место для прогулок на набережной сейчас - велодорожка. Те, кто не хочет промочить ноги, фланируют по ней. Но делать так  в дальнейшем мы не советуем.

Велодорожка предназначена для передвижения по ней на колесных средствах. Пешеходам здесь не место!
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Десятки новосибирцев, словно птицы на проводах, пригрелись на ярусах перед главной сценой. Многие принесли с собой еду, напитки и устроили первый весенний пикник.

Кучи снега растают еще не скоро
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Уже в четверг, 30 марта, синоптики обещают в Новосибирске похолодание до минус 3 градусов. Похожая погода ожидается и на выходных.

Но весна вернется в город в начале следующей недели
Фото: Артем Шершнев / atas.info
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#Артем Шершнев#Весна#Михайловская набережная#Фото#Город#Новосибирск
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