Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
В среду, 29 марта, в разгар рабочего дня сотни новосибирцев отправились гулять на Михайловскую набережную. Горожан, истосковавшихся по солнцу, можно понять - это первый теплый, даже жаркий, и по-настоящему весенний день после длинной зимы. Но на главном променаде люди вязнут в раскисшем снегу.
Некоторые участки променада полностью забиты спрессованым снегом. Как тут не вспомнить легендарное выражение бывшего мэра Новосибирска Владимира Городецкого "само растает". Так глава муниципалитета выразился, осматривая весенние городские дворы.
Но снежная каша под ногами никому настроения не портит. Это же Сибирь и тут главное, что наступила весна. Пусть завтра и снова обещают похолодание.
Парочки уединяются на лавочках, используя сугробы, как подставку для ног. Удобно, и на солнце совсем не холодно.
На берегу под парапетом уже появились первые рыбаки.
Вся отмель у гранитной стены набережной усыпана людьми. Гуляющие делают селфи, дурачатся, осторожно трогают пока еще ледяную воду.
Весенний воздух пахнет по-особому и ощутить этот запах можно только в первые дни ранней весны. Согласны?
Самое сухое место для прогулок на набережной сейчас - велодорожка. Те, кто не хочет промочить ноги, фланируют по ней. Но делать так в дальнейшем мы не советуем.
Десятки новосибирцев, словно птицы на проводах, пригрелись на ярусах перед главной сценой. Многие принесли с собой еду, напитки и устроили первый весенний пикник.
Уже в четверг, 30 марта, синоптики обещают в Новосибирске похолодание до минус 3 градусов. Похожая погода ожидается и на выходных.