В 2020 году имя Юрий Верясова оказалось в эпицентре громкого скандала. Он подал заявление на экс-председателя совета директоров "ВИНАПа" Олега Ярового, в котором обвинил бывшего партнера по бизнесу в хищении 170 млн рублей. В мае 2022 года Ярового признали виновным в особо крупном мошенничестве и приговорили к четырем годам лишения свободу условно. Кроме того, с него в пользу Юрия Верясова суд взыскал около 130 млн рублей.