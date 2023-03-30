Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
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Updated Сегодня, 04:18
Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству иск ООО "Град" к мэрии Новосибирска на сумму 299 626 000 рублей. Суть иска - о принятии имущества в муниципальную собственность и компенсации его рыночной стоимости. Как пояснили редакции Atas.info в муниципалитете, речь идет коллекторе ливневой канализации. "Правовая позиция мэрии города Новосибирска по указанному иску будет сформирована к дате судебного заседания", - сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
Директором и владельцем ООО "Град" является Юрий Верясов, бывший генеральный директор одной из крупнейших компаний Сибири по производству алкогольных и безалкогольных напитков ". ООО "Град" относится к категории микропредприятий, согласно данным "СПАРК", уставной капитал фирмы составляет 10 тысяч рублей, количество сотрудников – 2 человека. По итогам 2022 года компания показала убыток в размере 2,122 млн рублей.
Заявленная деятельность ООО "Град" – "Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав". Зарегистрировано ООО "Град" в одном из бывших зданий "ВИНАП" по адресу ул. Петухова, 79. По контактам компании на запрос редакции о сути иска не ответили. Можно предположить, что коллектор ливневой канализации, о котором идет речь – один из активов, который достался компании Верясова после закрытия "ВИНАПа".
Кроме ООО "Град" Юрий Верясов является владельцем ООО "Бизнес стандарт", которое занимается арендой и управлением объектами недвижимости, владельцем микропредприятия ООО "Винап", профилем которого является гостиничная деятельность, совладельцем (50%) ООО "Волнер" – аренда и управление недвижимостью. Кроме того, Верясов занимает пост председателя некоммерческого партнерства "Организация казаков "Сибирского казачьего войска".
Предварительное судебное заседание по иску назначено на 17 апреля.
В 2020 году имя Юрий Верясова оказалось в эпицентре громкого скандала. Он подал заявление на экс-председателя совета директоров "ВИНАПа" Олега Ярового, в котором обвинил бывшего партнера по бизнесу в хищении 170 млн рублей. В мае 2022 года Ярового признали виновным в особо крупном мошенничестве и приговорили к четырем годам лишения свободу условно. Кроме того, с него в пользу Юрия Верясова суд взыскал около 130 млн рублей.