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Электромонтер из Черепаново Алексей Батенев погиб в зоне СВО за день до 36-летия

30 марта 2023, 10:18
Фото: Официальная страница «Черепановских вестей» «ВКонтакте»
Новосибирец погиб накануне дня рождения
В зоне специальной военной операции погиб житель Черепановского района Алексей Батенев. Об этом сообщили в районной администрации.
«Сегодня стало известно о гибели жителя Черепаново Алексея Вячеславовича Батенева в зоне спецоперации […..]. Церемония прощания состоится завтра, 31 марта в районном Дворце культуры с 11.00 до 13.00», - передает сообщение районных властей издание «Черепановские вести».

Мужчина погиб в зоне специальной военной операции 21 марта. На следующий день ему должно было исполниться тридцать шесть лет. Подробности гибели не сообщаются.

До мобилизации погибший работал электромонтером в АО «РЭС», куда устроился после окончания заочного отделения Новосибирского монтажного техникума. У Алексея Бартенева остались жена и семилетняя дочь.

Напомним, что в мае прошлого года в зоне специальной военной операции погиб бердчанин Дмитрий Пак. Недавно стало известно о его трогательных письмах родным.

Опубликованы трогательные сообщения погибшего на СВО Дмитрия Пака из Бердска
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#Спецоперация#Новосибирская область#Зона СВО#Участник СВО#Погиб
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