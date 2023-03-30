Электромонтер из Черепаново Алексей Батенев погиб в зоне СВО за день до 36-летия

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
«Сегодня стало известно о гибели жителя Черепаново Алексея Вячеславовича Батенева в зоне спецоперации […..]. Церемония прощания состоится завтра, 31 марта в районном Дворце культуры с 11.00 до 13.00», - передает сообщение районных властей издание «Черепановские вести».
Мужчина погиб в зоне специальной военной операции 21 марта. На следующий день ему должно было исполниться тридцать шесть лет. Подробности гибели не сообщаются.
До мобилизации погибший работал электромонтером в АО «РЭС», куда устроился после окончания заочного отделения Новосибирского монтажного техникума. У Алексея Бартенева остались жена и семилетняя дочь.
Напомним, что в мае прошлого года в зоне специальной военной операции погиб бердчанин Дмитрий Пак. Недавно стало известно о его трогательных письмах родным.