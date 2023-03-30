ГК «Промомед»: В Мордовии открылось новое фармпроизводство

Новый завод является одним из крупнейших в России производств активных фармацевтических субстанций (АФС) и имеет мощность 340 тонн в год. Предприятие рассчитано на выпуск 150 видов субстанций. Завод располагает семью площадками, две из которых будут синтезировать молекулы для изготовления противоопухолевых препаратов. На других площадках предполагается производить молекулы для синтетических антибиотиков (за исключением бета-лактамных), противовирусных и антиретровирусных препаратов, миорелаксантов.