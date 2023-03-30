ГК «Промомед»: В Мордовии открылось новое фармпроизводство

Posted Сегодня, 18:42
Published Сегодня, 18:42
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Updated Сегодня, 18:42
В формате видеоконференции в мероприятии участвовали президент РФ Владимир Путин и зампредседателя правительства, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. На открытии завода присутствовали глава Республики Мордовии Артем Здунов и председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый. Об этом информируют «Новые известия».
Новый завод является одним из крупнейших в России производств активных фармацевтических субстанций (АФС) и имеет мощность 340 тонн в год. Предприятие рассчитано на выпуск 150 видов субстанций. Завод располагает семью площадками, две из которых будут синтезировать молекулы для изготовления противоопухолевых препаратов. На других площадках предполагается производить молекулы для синтетических антибиотиков (за исключением бета-лактамных), противовирусных и антиретровирусных препаратов, миорелаксантов.
В проект уже было инвестировано более 3,7 миллиарда рублей. На строительство нового предприятия потребовалось два года. Большая часть оборудования для производства сделана в России.
Ожидается, что запуск нового производственного комплекса ГК «Промомед» обеспечит организацию более 120 новых рабочих мест, что крайне своевременно для региона.
«Развитие собственного производства субстанций открывает путь к получению большего числа инновационных молекул, что позволит стать более независимыми от импорта и наладить полный цикл создания лекарственных средств внутри страны», — рассказал Петр Белый. Он также напомнил, что для укрепления безопасности РФ во всех ее аспектах собственный синтез субстанций имеет не менее важную роль, чем освоение космоса.
До недавнего времени Россия более чем на 80% находилась в зависимости от импорта активных фармацевтических субстанций. Открытие нового завода «Промомед» существенно повышает доступность современных эффективных и безопасных лекарств для россиян. В планах компании также дальнейшее расширение набора препаратов, предназначенных для терапии социально значимых заболеваний, и их производство по полному циклу.
«Сейчас мы открываем производство субстанций. Но этому предшествует большая работа по разработке препаратов. Нашим производителям иногда приходится обращаться к зарубежным лабораториям. Мы хотим обеспечить здесь свою полную независимость», — заявил Артем Здунов. В связи с этим, добавил Здунов, компания рассматривает вопрос открытия в Мордовии федерального центра, где можно будет разрабатывать лекарства.