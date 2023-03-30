Губернатор одобрил концепцию благоустройства «Усть-Тулы» в Кировском районе

Общая площадь рассматриваемой территории – 370 га. Она обладает феноменальным по своему разнообразию набором природных объектов: река Обь, малая река Тула и её устье с островом, песчаные отмели и косы, старицы, обводнённый карьер, скальные выходы, суходольные, заливные и заболоченные луга, пологие склоны и долинные леса – как естественные, так и специально высаженные. Широкая палитра всесезонных природных красок, разнообразие флоры и фауны, историко-культурное и естественно-научное наполнение плюс огромная рекреационная территория, расположенная в центре города в непосредственной близости от станции метро, обеспечивают беспрецедентный потенциал для создания уникального ландшафтно-познавательного парка. При этом, всё разнообразие флоры и фауны, все богатства исторического наследия будут сохранены максимально бережно.