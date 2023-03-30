Коммунальщик из Новосибирской области Алексей Низовцев погиб в ходе СВО

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Алексей родился в Республике Бурятия 29 июня 1974 года. Несколько лет назад он переехал в наш регион, устроился на работу в МКУ «Служба СБОМ».
Мужчина отслужил в армии. Получил специальность стрелка, дослужился до звания лейтенанта.
Новосибирец героически погиб при выполнении воинского долга в зоне СВО. Посмертно его представили к награде – Орден Мужества.
С Алексеем Низовцевым простятся 1 апреля в 12:30 в фойе Дома учёных в Краснообске.