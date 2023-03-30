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Коммунальщик из Новосибирской области Алексей Низовцев погиб в ходе СВО

30 марта 2023, 10:00
Фото: Новосибирск скорбит/ВК
Новосибирец Алексей Низовцев погиб в СВО
Новосибирцы простятся с погибшим в СВО героем-земляком Алексеем Низовцевым. Траурная церемония состоится 1 апреля 2023 года в Краснообске.

Алексей родился в Республике Бурятия 29 июня 1974 года. Несколько лет назад он переехал в наш регион, устроился на работу в МКУ «Служба СБОМ».

Мужчина отслужил в армии. Получил специальность стрелка, дослужился до звания лейтенанта.

Новосибирец героически погиб при выполнении воинского долга в зоне СВО. Посмертно его представили к награде – Орден Мужества.

С Алексеем Низовцевым простятся 1 апреля в 12:30 в фойе Дома учёных в Краснообске.

#Участник СВО#Погиб#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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