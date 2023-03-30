Мужчина и двое детей пострадали в ДТП с фурой в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
Modified Сегодня, 02:25
Updated Сегодня, 02:25
Авария произошла у дома №104 на ГБШ. Водитель легковушки выезжая с Волочаевской протаранил грузовик Volvo, когда он затормозил.
«В больницу реаниматологи увезли пассажиров и водителя иномарки. Это мужчину и двух детей – 10-летнего мальчика и 14-летнюю девочку. О травмах нам неизвестно», - рассказала пресс-секретарь ГИБДД Новосибирска Юлия.
Напомним, жуткая массовая авария произошла в среду, 29 марта, на Бердском шоссе в Новосибирске. Автомобилисты застряли в дикой пробке на полдня – она растянулась до Искитима.