Мужчина и двое детей пострадали в ДТП с фурой в Новосибирске

Автомобиль Volkswagen врезался в фуру на Гусинобродском шоссе в Новосибирске вечером 29 марта. По словам очевидцев, с места ДТП увезли в карете скорой мужчину и двоих детей.

Авария произошла у дома №104 на ГБШ. Водитель легковушки выезжая с Волочаевской протаранил грузовик Volvo, когда он затормозил. «В больницу реаниматологи увезли пассажиров и водителя иномарки. Это мужчину и двух детей – 10-летнего мальчика и 14-летнюю девочку. О травмах нам неизвестно», - рассказала пресс-секретарь ГИБДД Новосибирска Юлия. Напомним, жуткая массовая авария произошла в среду, 29 марта, на Бердском шоссе в Новосибирске. Автомобилисты застряли в дикой пробке на полдня – она растянулась до Искитима. Массовое ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске - что сейчас происходит, подробности Узнать подробнее