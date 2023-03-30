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Published Сегодня, 02:23

Modified Сегодня, 02:25

Updated Сегодня, 02:25

Мужчина и двое детей пострадали в ДТП с фурой в Новосибирске

30 марта 2023, 02:23
Фото: ГИБДД Новосибирска
Двух детей госпитализировали после ДТП в Новосибирске
Автомобиль Volkswagen врезался в фуру на Гусинобродском шоссе в Новосибирске вечером 29 марта. По словам очевидцев, с места ДТП увезли в карете скорой мужчину и двоих детей.

Авария произошла у дома №104 на ГБШ. Водитель легковушки выезжая с Волочаевской протаранил грузовик Volvo, когда он затормозил.

«В больницу реаниматологи увезли пассажиров и водителя иномарки. Это мужчину и двух детей – 10-летнего мальчика и 14-летнюю девочку. О травмах нам неизвестно», - рассказала пресс-секретарь ГИБДД Новосибирска Юлия.

Напомним, жуткая массовая авария произошла в среду, 29 марта, на Бердском шоссе в Новосибирске. Автомобилисты застряли в дикой пробке на полдня – она растянулась до Искитима.

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#Алина Шефер#ДТП#Дети#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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