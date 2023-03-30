Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Как сообщили в мэрию Новосибирска администрации районов (округа по районам) по состоянию на 30.01.2023 в городе Новосибирске расположено:
- 8 769 многоквартирных домов;
- 49 160 индивидуальных жилых домов.
Этажность многоквартирных домов варьируется от 2х до 27 этажей, а во многих районах небоскребы соседствуют с частным сектором. Например, наибольшее количество самых высоких домов Новосибирска сосредоточено в Октябрьском районе, часто они соседствуют с малоэтажными многоквартирными домами и частным сектором.
По данным переписи на 2022 год в Новосибирске проживают 1 621 330 человек, так что черту города полуторамиллионника наш Новосибирск уже перешагнул, а ведь ему в этом году исполняется всего 130 лет. Это один из самых быстрорастущих городов.
В Новосибирске уже построено более двухсот высоток от 20 этажей и выше, и это не предел, планируется строительство 60-этажного небоскреба.