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Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Названо точное число домов в полуторамиллионном Новосибирске

30 марта 2023, 04:23
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
В Новосибирске количество частных домов в пять раз превышает количество многоквартирных.
Стало известно, сколько частных и многоквартирных домов в Новосибирске - точные цифры назвал по запросу Атас.Инфо департамент департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска. Оказалось, что частных домов в Новосибирске в пять раз больше, чем многоквартирных.

Как сообщили в мэрию Новосибирска администрации районов (округа по районам) по состоянию на 30.01.2023 в городе Новосибирске расположено:

- 8 769 многоквартирных домов;

- 49 160 индивидуальных жилых домов.

Этажность многоквартирных домов варьируется от 2х до 27 этажей, а во многих районах небоскребы соседствуют с частным сектором. Например, наибольшее количество самых высоких домов Новосибирска сосредоточено в Октябрьском районе, часто они соседствуют с малоэтажными многоквартирными домами и частным сектором.

По данным переписи на 2022 год в Новосибирске проживают 1 621 330 человек, так что черту города полуторамиллионника наш Новосибирск уже перешагнул, а ведь ему в этом году исполняется всего 130 лет. Это один из самых быстрорастущих городов.

Небоскребы Новосибирска: подсчитано число высоток от 20 до 27 этажей — их сотни
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В Новосибирске уже построено более двухсот высоток от 20 этажей и выше, и это не предел, планируется строительство 60-этажного небоскреба.

#Ольга Храмушкина#Дом#Небоскреб#Строительство#Общество#Город#Новосибирская область#Новосибирск
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