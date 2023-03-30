atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Названы самые высокооплачиваемые профессии в Новосибирске в марте 2023

30 марта 2023, 08:55
Фото: 1MI
Какие специалисты зарабатывают в Новосибирске от 100 тысяч?

В Новосибирске назвали самые высокооплачиваемые профессии в марте 2023

Айтишники в Новосибирске могут заработать от 350 тысяч рублей в месяц – какие еще специалисты получают приличную зарплату от 100 тысяч, сообщили Atas.info в исследовательском центре «Зарплата.ру».

Самую большую зарплату в Новосибирске от 350 000 рублей предлагают айтишникам, а именно руководителю DevOps-отдела в ИТ-компании. Также хорошая зарплата предлагается разработчику по оптимизации поиска Solr - от 250 000 рублей.

Высокие зарплаты по-прежнему в сфере продаж. Например, ведущий менеджер по продажам в компании, специализирующейся на производстве и поставке изделий из цветных металлов и сплавов, может зарабатывать от 200 000 рублей.

В Новосибирске назвали вакансии с самой высокой зарплатой в феврале 2023
Узнать подробнее

Или же менеджер по продажам ученической и корпусной мебели в месяц может получать от 100 000 до 900 000 рублей. Менеджер по продажам пластинчатых теплообменников зарабатывает от 150 000 рублей.

Главному технологу на угледобывающем предприятии в Линёво предлагают от 150 000 рублей. Столько же могут зарабатывать главный инженер дорожно-строительного предприятия в поселке Краснозерском и сердечно-сосудистый хирург в новосибирской частной клинике.

Напомним, что в декабре прошлого года аналитики рассказали, в каких отраслях сотрудники зарабатывают больше всего. В лидеры выбились работники в сфере высшего менеджмента с зарплатой в 78 178 рублей. 

В Новосибирске названа профессия с самой высокой зарплатой в 78 тысяч рублей
Узнать подробнее
#Зарплата#Высокая зарплата#Профессии#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Названо точное число домов в полуторамиллионном Новосибирске
Сегодня, 04:23
В Новосибирске на День города-2023 закроют Первомайский сквер
Сегодня, 06:59
Нижнюю Ельцовку застроят 18-этажками в рамках проекта "Смарт-Сити" в Новосибирске
Сегодня, 09:08
К юбилею «Тотального Диктанта-2023» в НГУ создадут ретро-аудиторию
Сегодня, 08:36
Новосибирск стал аутсайдером в экологическом рейтинге России
Сегодня, 01:36
Когда отключат тепло в домах Новосибирска в апреле 2023 года – рассказал директор СГК
Вчера, 06:44