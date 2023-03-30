Названы самые высокооплачиваемые профессии в Новосибирске в марте 2023

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Самую большую зарплату в Новосибирске от 350 000 рублей предлагают айтишникам, а именно руководителю DevOps-отдела в ИТ-компании. Также хорошая зарплата предлагается разработчику по оптимизации поиска Solr - от 250 000 рублей.
Высокие зарплаты по-прежнему в сфере продаж. Например, ведущий менеджер по продажам в компании, специализирующейся на производстве и поставке изделий из цветных металлов и сплавов, может зарабатывать от 200 000 рублей.
Или же менеджер по продажам ученической и корпусной мебели в месяц может получать от 100 000 до 900 000 рублей. Менеджер по продажам пластинчатых теплообменников зарабатывает от 150 000 рублей.
Главному технологу на угледобывающем предприятии в Линёво предлагают от 150 000 рублей. Столько же могут зарабатывать главный инженер дорожно-строительного предприятия в поселке Краснозерском и сердечно-сосудистый хирург в новосибирской частной клинике.
Напомним, что в декабре прошлого года аналитики рассказали, в каких отраслях сотрудники зарабатывают больше всего. В лидеры выбились работники в сфере высшего менеджмента с зарплатой в 78 178 рублей.