Жители Нижней Ельцовки не первый год протестуют против попыток нового строительства в микрорайоне, особенно, если это связано с уничтожением леса. Последний громкий скандал разразился в феврале 2023 года, когда строительная компания Д-54 начала вырубку деревьев на принадлежащем ей участке для подготовки стройплощадки.