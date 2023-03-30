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Нижнюю Ельцовку застроят 18-этажками в рамках проекта "Смарт-Сити" в Новосибирске

30 марта 2023, 09:08
Фото: 1MI
Строительство будут вести в рамках комплексного развития территории

В Новосибирске анонсировали массовое строительство жилья в Нижней Ельцовке

Правительство Новосибирской области опубликовало постановление о массовой застройке территории, прилегающей к микрорайону Нижняя Ельцовка. Предполагается построить 300 тысяч квадратных метров жилья, научные учреждения и социальные объекты

Правительство Новосибирской области  приняло решение о комплексном развитии незастроенной территории в рамках первого этапа проекта "Территория инновационной и научно-образовательной деятельности "СмартСити-Новосибирск". Согласно опубликованному постановлению, речь идет о территории в районе улицы Тимакова в Советском районе Новосибирска. На этом земельном участке предполагается строительство индивидуальных, малоэтажных и высотных жилых домов, объектов соцкультбыта, инновационных и исследовательских центров.

Строительство будет идти в границах этого участка
Фото: nso.ru

Максимальная высота многоквартирных жилых домов ограничена 18 этажами, общая площадь квартир в них не должна будет превысить 300 тысяч квадратных метров. Совокупная площадь жилья в коттеджах и малоэтажных домах не должна быть менее 15 тысяч квадратных метров. Общая площадь зданий для научных исследований составит, как минимум, 50 тысяч квадратных метров.

Реализаций проекта будет заниматься акционерное общество "Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области", учрежденное региональным правительством. Предельный срок завершения всех работ – 2035 год.

Жители Нижней Ельцовки не первый год протестуют против попыток нового строительства в микрорайоне, особенно, если это связано с уничтожением леса. Последний громкий скандал разразился в феврале 2023 года, когда строительная компания Д-54 начала вырубку деревьев на принадлежащем ей участке для подготовки стройплощадки.  

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