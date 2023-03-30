Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Правительство Новосибирской области приняло решение о комплексном развитии незастроенной территории в рамках первого этапа проекта "Территория инновационной и научно-образовательной деятельности "СмартСити-Новосибирск". Согласно опубликованному постановлению, речь идет о территории в районе улицы Тимакова в Советском районе Новосибирска. На этом земельном участке предполагается строительство индивидуальных, малоэтажных и высотных жилых домов, объектов соцкультбыта, инновационных и исследовательских центров.
Максимальная высота многоквартирных жилых домов ограничена 18 этажами, общая площадь квартир в них не должна будет превысить 300 тысяч квадратных метров. Совокупная площадь жилья в коттеджах и малоэтажных домах не должна быть менее 15 тысяч квадратных метров. Общая площадь зданий для научных исследований составит, как минимум, 50 тысяч квадратных метров.
Реализаций проекта будет заниматься акционерное общество "Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области", учрежденное региональным правительством. Предельный срок завершения всех работ – 2035 год.
Жители Нижней Ельцовки не первый год протестуют против попыток нового строительства в микрорайоне, особенно, если это связано с уничтожением леса. Последний громкий скандал разразился в феврале 2023 года, когда строительная компания Д-54 начала вырубку деревьев на принадлежащем ей участке для подготовки стройплощадки.